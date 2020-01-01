باسم مرسي: لم أتعمد ضرب سعد سمير خلال مباراة الأهلي والزمالك

مهاجم الإنتاج الحربي يتحدث عن كواليس نهائي كأس مصر

أكد باسم مرسي مهاجم الإنتاج الحربي حبه للعب المباريات الكبيرة خاصة أمام النادي الأهلي ، مؤكدًا أنه لم يتعمد ضرب سعد سمير مدافع الفريق الأحمر حين كان لاعبًا لفريق الزمالك خلال مباراة الفريقين في نهائي كأس مصر عام 2016.

مدافع الأهلي كان قد تعرض لإصابة قوية في رأسه بعد تدخل مع باسم مرسي، وقد تلقى مهاجم الزمالك آنذاك اتهامات كبيرة من جماهير الأحمر بتعمده إيذاء سعد سمير وإجباره على عدم إكمال المباراة.

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المهاجم المصري عاد للواقعة قائلًا "ظلمت كثيرًا في تلك الحادثة، لم أتعمد أبدًا ضرب سعد سمير الذي أحبه كثيرًا".

أضاف حول المدافع الذي يتعافى حاليًا من إصابة قطع في وتر أكيلس "سعد لاعب وشخص رائع وأتمنى له سرعة الشفاء من إصابته الحالية والعودة للعب من جديد".

وأكد مرسي خلال الحوار حبه للعب ضد الأهلي، مضيفًا "أفضل مباريات مسيرتي الكروية خضتها أمام الأهلي، أحب اللعب ضده وسجلت في مرماه مع كل الفرق التي لعبت لها".

"سجلت ضد الأهلي مع بتروجيت والزمالك والإنتاج الحربي، أمتلك شخصية قوية ولا أخاف المباريات الكبيرة، وثقتي بنفسي هي أهم ما يميزني".