مرتضى منصور يحذر من مجزرة بالقمة.. ومحمد فضل: نحن دولة قانون ولوائح

رئيس القلعة البيضاء يهاجم اللجنة الخماسية ورئيسها

أكد مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، إصراره على عدم استكمال مسابقة الدوري المصري الممتاز طوال استمرار عمرو الجنايني ومحمد فضل؛ رئيس وعضو اللجنة الخماسية المسيرة لأعمال الاتحاد المصري لكرة القدم، في منصبيهما، محذرًا من وقوع مجزرة.

الموقع الرسمي للقلعة البيضاء أعلن قبل قليل انسحاب فريقه من الدوري، واصفًا للجنة الخماسية بغير الشرعية، رافضًا خوض مواجهة الأهلي، المقرر إقامتها غدًا الإثنين، ضمن الجولة الأخيرة من الدوري الأول بالدوري المصري الممتا.

وجاء قرار الأبيض بعد إصدار لجنة الانضباط عدة عقوبات على لاعبي الزمالك منها إيقاف رئيس النادي لثلاث مباريات، على خلفية أحداث كأس السوبر المصري. (طالع التفاصيل)

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وقال مرتضى، خلال تصريحاته لقناة "صدى البلد": "حصلت على أكثر من 60 توقيعًا من أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، يفوضونني لعقد اجتماع لعزل عمرو الجنايني ومجلسه، وعقدنا اجتماع مجلس إدارة للزمالك، وتم الاتفاق على عدم استكمال الدوري طالما الجنايني ومحمد فضل في اتحاد الكرة".

وأضاف: "سننسحب ويطبقوا اللوائح علينا، فوفقًا لما يحدث حاليًا إذا أقيمت قمة الأهلي والزمالك سيحدث مجزرة بالملعب، فعمرو الجنايني يريد إشعال الوسط الرياضي، أين وزير الرياضة مما يحدث؟".

من جانبه، علق محمد فضل على قرار انسحاب الفارس الأبيض: "أي نادٍ له احترامه، مثلما قلنا من قبل المباراة ستقام غدًا في تمام الساعة السابعة والنصف، نحن لا ندخل في عند مع أحد بل نبحث فقط عن مصلحة الكرة المصرية، ولسنا بلجنة عشوائية كما قال أحد، بل أننا لجنة مكلفة من الفيفا".

وتابع: "لدينا قانون ونحن دولة قانون ولا أحد يهدد الدولة المصرية، والاتحاد المصري له كرامته وهيبته، ونتخذ قراراتنا بوضوح، وسنطبق اللوائح".

واختتم: "الشعب المصري يستحق الاستمتاع بكرة القدم بعد تنظيم بطولتين أشاد بهما العالم بأكمله، علينا احترام اللوائح وعدم إهانة أي مسؤول، نحن أقوياء باللوائح، ولسنا في مشاجرة مع أحد، والكرة المصرية ليست أهلي وزمالك فقط، هناك أندية أخرى وهناك دوري درجة ثانية وثالثة".

يذكر أن الزمالك والأهلي التقيا الخميس الماضي، على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة في مدينة أبو ظبي الإماراتية، في كأس السوبر المصري، وفاز الأول بركلات الترجيح بعدما انتهى الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي نهاية المباراة، وقع شجارًا بين لاعبي الفريقين، تطور إلى اشتباكات بالأيدي، بالإضافة إلى استفزازات من لاعبي الزمالك لجمهور القلعة الحمراء.