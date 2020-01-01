مُحدث - تطورات انسحاب الزمالك وموقفه من قمة الأهلي

ماذا سيفعل الزمالك بعد قرار الانسحاب؟

نستعرض في السطور التالية لحظة بلحظة آخر تطورات موقف الزمالك ، وما إذا كان سيخوض لقاء القمة أم لا؟..

لاعبو الزمالك يغادرون معسكر الفريق (20:30 - 23 فبراير)

قرر الجهاز الفني للزمالك بقيادة المدرب الفرنسي باتريس كارتيرون، فض معسكر الفريق الإعدادي للقمة، وغادر لاعبو الفريق المعسكر متجهين إلى منازلهم، في ظل إصرار المجلس على عدم خوض القمة.

الزمالك يقرر الانسحاب من الدوري (20:45 - 23 فبراير)

أعلن نادي الزمالك اليوم الأحد، قراره بالانسحاب من الدوري وعدم خوض لقاء القمة، بداعي عدم شرعية اللجنة الخماسية المسيرة لأعمال اتحاد الكرة المصري. ( طالع التفاصيل )

مرتضى منصور: إذا أقيمت القمة ستحدث مجزرة.. واتحاد الكرة: نحن دولة قانون وستُطبق اللوائح (22:43 - 23 فبراير)

حذر مرتضى منصور؛ رئيس نادي الزمالك، من وقوع مجزرة حال إقامة القمة غدًا الإثنين، في ظل حالة الشحن بين لاعبي الفريقين، متمسكًا بموقفه من الانسحاب من الدوري في ظل استمرار عمرو الجنايني رئيسًا للجنة الخماسية المسيرة لأعمال اتحاد الكرة.

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من جانبه رد محمد فضل؛ عضو اللجنة الخماسية، على موقف الأبيض، مؤكدًا أن اللوائح سيتم تطبيقها حال الانسحاب. ( طالع التفاصيل )

شوبير: الزمالك سيتراجع عن الانسحاب (11:55 - 24 فبراير)

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن مجلس الزمالك برئاسة مرتضى منصور، سيتراجع عن قرار الانسحاب من الدوري، وسيخوض لقاء القمة أمام الأهلي مساء الليلة بصورة طبيعية. ( طالع التفاصيل )

إلغاء مران الزمالك (12:00 - 24 فبراير)

ألغى الزمالك مرانه الصباحي اليوم الإثنين، الذي كان من المقرر إقامته في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا، رغم تجهيز العمال للمعدات على أرضية الملعب، مما يثير الشكوك حول تنفيذ قرار الانسحاب من الدوري وعدم خوض القمة. ( طالع التفاصيل )