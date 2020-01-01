رسميًا | مع 3 مفاجآت - تحديد موعد ومكان إقامة السوبر المصري

اللجنة الخماسية تكشف تفاصيل لقاء الأهلي والزمالك بالسوبر

أعلنت اللجنة الخماسية المسؤولة عن إدارة شؤون الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، رسميًا اليوم السبت، إقامة لقاء كأس السوبر المصري في 20 من فبراير المقبل بدولة الإمارات.

المباراة من المقرر أن تجمع بين الأهلي؛ بطل الدوري الممتاز، والزمالك؛ الذي توج بطلًا لكأس مصر.

وأوضحت اللجنة أنه تم اعتماد القرار بعدما توصل محمد فضل؛ عضو اللجنة، الذي سافر إلى الإمارات في الثالث من يناير الجاري، إلى اتفاق مع عارف العواني؛ أمين عام مجلس أبو ظبي الرياضي.

فضل اتفق مع العواني ضمن وفد من الاتحاد المصري ضم حسام الزناتي؛ منسق عام مباراة السوبر، وعمرو البرتقالي ويسرا شرة من إدارة التسويق بالاتحاد، وجاء اتفاقهم بعد زيارة تفقدية لثلاثة ملاعب هي هزاع بن زايد بمدينة العين، محمد بن زايد، والمدينة الرياضية بأبو ظبي.

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وتحدد أن تقام المباراة على ملعب محمد بن زايد في تمام الساعة التاسعة مساء الخميس الموافق 20 من فبراير، بحضور 37 ألف متفرج، بعدما تم تأجيل مباراة القمة في الدوري المصري الممتاز من 19 فبراير إلى 24 من الشهر ذاته.

وأكدت اللجنة الخماسية أن المباراة سيديرها طاقم تحكيم أجنبي، ستقوم لجنة الحكام المصرية باختياره، مع تطبيق تقنية الفيديو خلال المباراة.

كذلك أوضحت اللجنة أن المباراة ستشهد احتفالات بشكل جديد بوجود مفاجأة فنية، سوف يتم الكشف عنها مع بقية التفاصيل خلال المؤتمر الصحفي، المقرر عقده في الواحدة ظهر يوم 15 يناير.

يذكر أن السوبر المصري يقام في الإمارات منذ عام 2015، باستثناء عام 2018، الذي أقيم بملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتوج الشياطين الحمر أبطالًا للنسخة الأخيرة من السوبر بعدما تغلبوا على الفارس الأبيض بثلاثية مقابل هدفين.