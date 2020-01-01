وزير الرياضة: استاد القاهرة يستضيف مباراتي الأهلي والزمالك الإفريقيتين

الثامن من مايو حسم طرفي نهائي دوري الأبطال

أعلن أشرف صبحي؛ وزير الشباب والرياضة المصري، إقامة مباراتي الأهلي والزمالك في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا على استاد القاهرة الدولي بشكل رسمي.

المارد الأحمر يحل ضيفًا على الوداد المغربي، وكذلك الفارس الأبيض يطير للقاء الرجاء المغربي في الأول من مايو بذهاب نصف النهائي، بينما تقام مباراتي الإياب بالقاهرة في الثامن من الشهر نفسه.

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وقال وزير الرياضة، خلال تصريحاته لبرنامج "جمهور التالتة": "تناقشنا مع الهيئة العامة للتصنيع وهي الجهة المسؤولة أمامنا وأمام الشركة الإنجليزية وعلمنا أن النبتة الصيفية لاستاد القاهرة سيتم تأجيلها إلى الأسبوع الثاني من مايو بدلًا من إبريل، وسيستمر ذلك حتى يونيو".

وأضاف: "قررنا التأجيل لأن مصلحة فرقنا في البطولات الإفريقية أهم، نحن وراء أنديتنا كالمنتخب، لأن اسم مصر يجب أن يظل خفاقًا من خلال الرياضة، واستاد القاهرة جاهز لاستقبال مباراتي الأهلي والزمالك بدوري الأبطال".

يذكر أن المارد الأحمر تأهل لنصف النهائي بعدما تغلب على صن داونز الجنوب الإفريقي بثلاثية مقابل هدف وحيد في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، بينما صعد الأبيض على حساب الترجي التونسي بالفوز برباعية مقابل هدفين.