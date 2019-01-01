مدرب الاتحاد: الحكم اعترف بلمسة يد محمود علاء، ولكن!

طالب لاعبو الاتحاد بركلة جزاء في الدقائق الأخيرة من مباراة فريقهم ضد الزمالك لوجود لمسة يد ضد محمود علاء

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

قال محمد إبراهيم المدرب العام للاتحاد السكندري أن الحكم أمين عمر اتعرف بوجود لمسة يد ضد محمود علاء مدافع الزمالك في مباراة الفريقين في أولى جولات الدوري المصري اليوم الإثنين، لكنه رغم هذا لم يحتسب ركلة جزاء.

وطالب لاعبو الاتحاد باحتساب ركلة جزاء ضد مدافع الزمالك في اللحظات الأخيرة من المباراة التي انتهت بانتصار الأبيض بهدف مصطفى محمد.

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وقال محمد إبراهيم أن الحكم أقر بوجود لمسة يد خلال حديث قصير جمعهما عقب نهاية اللقاء، لكنه أوضح له أن تعديلات الفيفا الجديدة تمنع احتساب تلك الحالة ركلة جزاء.

مضيفًا لإذاعة الشباب والرياضة "أعلم أن لمسة اليد لا تحتسب حين تكون اليد بمحاذاة الجسد، لكن محمود علاء طار للمس الكرة".

وحول المباراة وأداء الاتحاد، قال المدرب المساعد للمدير الفني طلعت يوسف "أدينا مباراة مميزة وكنا الأفضل في الشوط الثاني، الزمالك لم يُهدد مرمانا بأي فرصة خلاله".

"تعرض كريم الديب لإصابة خلال الإحماء مما أدى لتوتر الفريق لكننا تداركنا الأمر بعد الدقائق الـ30 الأولى، غيرنا خطة اللعب 3 مرات بهدف الوصول لمرمى الزمالك لكن لم ننجح".