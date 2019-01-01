لجنة التخطيط تدرس نتائج اجتماعات وفد الأهلي مع المدربين في أوروبا

أيام قليلة تفصلنا عن إعلان اسم المدرب الجديد للأهلي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

كشف الأهلي المصري عن عقد لجنة التخطيط اجتماعًا في الواحدة من ظهر الغد للنقاش حول المدرب الجديد.

وكان بطل الدوري المصري قد استقر على 3 مرشحين لاختيار أحدهم لخلافة مارتين لاسارتي الذي أقيل من تدريب الفريق بعد الخسارة أمام بيراميدز والخروج من كأس مصر.

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وأوفد الأهلي عددًا من مسؤوليه وعلى رأسهم أمير توفيق مسؤول التسويق والتعاقدات لأوروبا للاجتماع مع المدربين الذين تم اختيارهم طبقًا للمعايير الخاصة التي وضعتها لجنة التخطيط في النادي، ذلك لتقليص عامل الوقت خاصة مع بدء الموسم الكروي الجديد في أوروبا.

وأوضح النادي المصري عبر موقعه الرسمي أن لجنة التخطيط ستجتمع مع الوفد الذي سافر لأوروبا للتعرف على نتائج مقابلاته مع المدربين المرشحين.

وستستمر اللجنة في حالة انعقاد حتى الإعلان عن المدير الفني الجديد بعد عرضه على الرئيس محمود الخطيب واعتماده من مجلس الإدارة.