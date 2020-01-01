أخبار الأهلي اليوم | مروان محسن مظلوم، وتراجع فتحي صعب

نتابع معًا أبرز أخبار الأهلي المصري ليوم 11 إبريل

الحديث عن سوق الانتقالات وأزمة أحمد فتحي مازال يتصدر أخبار الأهلي المصري .

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع الدوري المصري و دوري أبطال أفريقيا ، إلا أن أخبار الأهلي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك الحوارات الصحفية والتلفزية لنجومه ومدربه السويسري، بجانب تدريبات اللاعبين المنزلية ومتابعة أحوال المصابين منهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار النادي الأهلي ليوم السبت 11 إبريل 2020 ..

قرار جديد من الكاف بشأن مستقبل دوري أبطال إفريقيا وكأس الكونفدرالية

أعلن الكاف تأجيل مباريات نصف نهائي ونهائي البطولتين القاريتين حتى إشعار آخر بسبب أزمة فيروس كورونا التي تضرب العالم حاليًا. التفاصيل هنا

هاني رمزي: عودة أحمد فتحي عن قراره صعبة

قال هاني رمزي مدافع الأهلي السابق أن تراجع أحمد فتحي عن قراره عدم تجديد عقده مع الفريق يبدو صعبًا، موضحًا أنه يمتلك كامل الحق في اللعب لنادي الزمالك كون الاحتراف يُسيطر على كرة القدم حاليًا.

فتحي كان قد رفض تجديد عقده مع الأهلي بعدما وصله عرضًا مغريًا ماليًا من بيراميدز، لكن الأخير يبدو أنه تراجع عن إتمام الصفقة بعد العودة لمديره الفني.

لاعب مصر المقاصة: مروان محسن مظلوم

قال حسني فتحي لاعب مصر المقاصة أن مروان محسن أحد أفضل ثلاثة مهاجمين في الدوري المصري، بجانب مصطفى محمد وباسم مرسي.

لاعب الزمالك السابق أكد أن مروان مظلوم ولا يستحق كل تلك الانتقادات الموجهة له، مضيفًا لقناة أون تايم سبورت "المهاجم يقوم أحيانًا بأدوار تكتيكية مختلفة لا يكون أهمها إحراز الأهداف، وهو ما حدث سابقًا مع عماد متعب".

الانتاج الحربي ينفي مفاوضات الأهلي مع حارس مرماه

قال خالد مهدي مدير الكرة في الإنتاج الحربي أن ناديه لم يتلق أي اتصالات من جانب الأهلي للتعاقد مع حارس مرمى الفريق عامر عامر، كما نفى وجود أي مفاوضات مع اللاعب.