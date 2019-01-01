تخلى عن اللون الأزرق - الأهلي يكشف عن طاقمه الاحتياطي
كشف النادي الأهلي المصري اليوم الثلاثاء، عن طاقمه الاحتياطي، الذي سيرتديه لاعبوه في بعض مباريات الموسم الجاري 2019-2020.
الطاقم جاء باللون الأسود بالكامل مع وجود شعاره على الجهة اليسرى من الأعلى، وتزينت الكتابة عليه باللون الذهبي.
وتخلى المارد الأحمر هذا العام عن اللون الأزرق، الذي اعتاد على الظهور به كطاقم ثاني له منذ عدة سنوات.
#الأهلى وامبرو راجعين بعد ٤٠ سنة، دعونا نرفع الستار عن قميص الأهلى الإحتياطى لموسم ٢٠١٩- ٢٠٢٠— النادي الأهلي (@AlAhly) October 1, 2019
Introducing the new Al Ahly away kit for the 2019-20 season! 🔴⚫🦅@umbro#40yearsbacktogether#BackToOrigins#YallaYaAhly #AlAhlyEgypt #AlAhly #Umbro #Egypt pic.twitter.com/tuZ4yA8JS0
وكان الأهلي قد كشف منذ أيام عن طاقمه الأساسي، والذي جاء بلونه المعتاد الأحمر، من تصميم شركة "أمبرو" البريطانية. (طالع التفاصيل)
الشياطين الحمر ظهروا بالطاقم الأساسي أول مرة، منذ يومين، خلال مواجهة كانو سبورت الغيني الاستوائي، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا.