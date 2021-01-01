محمد الشيخ يُقدم حلًا سحريًا لمشكلة الأهلي ويوسف عنبر، وجدل مع الصرامي حوله

المدرب لا يستطيع تدريب الأهلي

صُدمت إدارة النادي الأهلي السعودي بقرار اتحاد كرة القدم منع المدرب من العمل مع ناديين مختلفين خلال موسم واحد، وهو ما أعاق تولي المدرب السعودي يوسف عنبر مهمة تدريب الفريق خلفًا للصربي فلادان ميلويفيتش.

الإدارة الأهلاوية برئاسة عبد الإله مؤمنة كانت قد أعلنت رحيل ميلويفيتش بفسخ العقد بالتراضي عقب تلقيه الخسارة الخامسة على التوالي في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، وقد أعلن الأهلي في نفس التغريدة تولي يوسف عنبر مهمة تدريب الفريق حتى نهاية الموسم الجاري.

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اتحاد الكرة أوقف اتفاق الأهلي مع عنبر كون المدرب سبق وقاد فريق البكيرية هذا الموسم، ويُحاول النادي حاليًا إيجاد الحل المناسب والذي قد يكون التعاقد مع مدرب آخر.

في ظل عدم موافقة اتحاد الكرة للمدرب يوسف عنبر لتدريب الأهلي بسبب تدريبه للبكيرية في ذات الموسم، أرى أن يتم قيد اسمه من قبل إدارة النادي كإداري لتجاوز هذه المعضلة التي تحتاج لمراجعة؛ بدلاً من قيادته للفريق من المدرجات. — محمد الشيخ (@mhalshaikh) March 26, 2021

الناقد الرياضي محمد الشيخ قدم عبر حسابه الرسمي على تويتر الحل السحري لتلك المشكلة، إذ أوصى إدارة الأهلي بقيد اسم يوسف عنبر كأحد إداريي الفريق وليس مديره الفني مما سيجعله قادرًا على قيادة الفريق من المدرجات.

إذ كتب "في ظل عدم موافقة اتحاد الكرة للمدرب يوسف عنبر لتدريب الأهلي بسبب تدريبه للبكيرية في ذات الموسم، أرى أن يتم قيد اسمه من قبل إدارة النادي كإداري لتجاوز هذه المعضلة التي تحتاج لمراجعة؛ بدلًا من قيادته للفريق من المدرجات".

وقد وصف بعض المتابعين حديث الشيخ بأنه تشجيع للالتفاف على اللوائح والقوانين، ورد عليهم بأن ذلك جائز تمامًا.

وغرد سعود الصرامي المتحدث السابق باسم النصر عن الأمر ووصف تصريح الشيخ، دون أن يُشير إليه بالاسم، بأنه مؤسف ومؤلم، ليرد عليه الشيخ بنشر خبر قديم يحمل تصريحًا من رئيس النصر السابق فيصل بن تركي يؤكد خلاله التفافه على القانون وإيجاده ثغرة للحصول على نقاط مباراة فريقه ضد نجران.