أخبار الأهلي اليوم | السومة يتأخر في استفتاء الأفضل وتهديد آمال الهلال

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 14 إبريل

شارك الأهلي السعودي اليوم الثلاثاء، في تصويت "جول" لأفضل لاعب عربي، عن طريق مهاجمه السوري عمر السومة.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الراقي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الثلاثاء 14 إبريل 2020 ...

السومة يتأخر في استفتاء الأفضل

تشهد ملاعب الشرق الأوسط تألق العديد من النجوم العرب، سواء الدوري السعودي أو الإماراتي أو المصري أو القطري أو دوريات شمال أفريقيا، ونطرح اليوم تصويتًا لاختيار أفضل لاعب عربي في تلك المنطقة.

وتنافس نجم الراقي السوري عمر السومة مع ستة لاعبين عرب آخرين على جائزة الأفضل، لكنه حتى الآن يقتسم المركز الثالث مع نجم الهلال سالم الدوسري بنسبة 17% خلف المغربي عبد الرزاق حمد الله؛ نجم النصر السعودي، (23%)، والتونسي علي معلول؛ نجم الأهلي المصري، (19%). ( للتصويت من هنا )

الوحدة والأهلي يُهددان آمال الهلال في الحفاظ على مهاجمه

كشفت صحيفة الاقتصادية السعودية عن اهتمام ناديي الوحدة والأهلي بالتعاقد مع صالح الشهري مهاجم الهلال المعار له من الرائد هذا الموسم، خاصة بعد تألقه الملفت في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي . ( طالع التفاصيل )

الاتحاد الآسيوي يُمدد قرار إيقاف النشاط الكروي

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الثلاثاء تمديد قرار إيقاف النشاط الكروي وتأجيل جميع المباريات والمسابقات المقررة في شهري مايو ويونيو حتى إشعار آخر. ( طالع التفاصيل )

مرسيدس ورينج روفر - أبرز السيارات التي يمتلكها عمر السومة

نطلعكم في التقرير التالي على أنواع وأشكال السيارات التي يمتلكها النجم عمر السومة. (للتفاصيل من هنا)

محمد الشيخ : تخفيض الرواتب في الدوري السعودي إجباري ومن يعترض فليذهب إلى الفيفا

كشف الإعلامي محمد الشيخ عن مصير الموسم الحالي 2019\2020 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

وزارة الرياضة السعودية تودع 80 مليون ريال في حسابات الأندية لهذا السبب

قالت تقارير صحفية محلية أن وزارة الرياضة قامت بإيداع 80 مليون ريال، في حسابات أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. ( طالع التفاصيل )