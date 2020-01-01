أخبار الأهلي اليوم | هل يخطف الراقي مهاجم الهلال السابق؟ وسبب نقل التدريبات

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 8 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأربعاء 8 يوليو 2020 ...

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هل يحاول الأهلي إعادة عموري إلى الدوري السعودي؟

ترددت أنباء خلال الأيام الماضية عن احتمالية عودة الإماراتي عمر عبد الرحمن "عموري"؛ مهاجم الجزيرة الإماراتي، إلى الدوري السعودي من جديد، لكن هذه المرة من بوابة النادي الأهلي. (طالع التفاصيل)

موعد وصول بلايلي

أوضح برنامج "الحصاد الرياضي" أن الجزائري يوسف البلايلي؛ محترف الأهلي، يُنتظر أن يصل إلى مدينة جدة في العاشر من يوليو الجاري، عبر طائرة الخطوط السعودية، رفقة مواطنه جمال بلعمري؛ مدافع الشباب.

سبب نقل مكان التدريبات

خاض الأهلي أمس الثلاثاء، تدريباته على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، بدلًا من الملعب الخاص بالنادي، كما كان معتادًا.

وجاء نقل التدريبات، على إثر عدم جاهزية أرضية ملعب النادي.

4 سعوديين في تشكيل آسيا لأفضل المشاركين في تاريخ كأس العالم

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نتائج الاستفتاء الجماهيري، الذي كان قد أطلقه منذ شهر، لاختيار التشكيل الأفضل من نجوم القارة، الذين شاركوا في نهائيات كأس العالم. ( طالع التفاصيل )