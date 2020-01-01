أخبار الأهلي اليوم | عودة ساريتش، وجدول المباريات بعد كورونا

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 21 يوليو

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

وتتصدر استعدادات الأهلي السعودي وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه فلادان ميلويفيتش وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الثلاثاء 21 يوليو 2020 ...

علي عواجي: أنا من طلب فسخ العقد مع الأهلي

أوضح علي عواجي لاعب الأهلي السابق أنه من طلب فسخ عقده بالتراضي رغم أنه مازال ممتدًا لموسم إضافي، مشيرًا إلى أنه لم يُواجه أي صعوبات في الأمر.

إذ قال لصحيفة الاقتصادية " جلست مع محمد عسيري مدير الاحتراف في الأهلي، وتسلمت كل مستحقاتي المالية، وتمت التسوية برضا الطرفين".

وأكد عواجي الذي انضم للأهلي قادمًا من الوحدة عام 2016 وتم استبعاده من الفريق بداية الموسم الجاري أنه لم يتلق أي عرض بعد.

مران قوي أمس، وعودة نظام الفترتين

قرر الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي خضوع اللاعبين للتدريبات على فترتين صباحية ومسائية اليوم الثلاثاء، ذلك بعدما أدى الفريق مرانًا واحدًا مساء أمس عقب يوم راحة حصل عليه عقب المباراة الودية أمام العين.

وجاء مران الأمس متكاملًا من خلال تطبيق بعض الجمل الفنية والتكتيكية، وقد ركز ميلويفيتش خلاله على الاستحواذ تحت الضغط ونقل الكرة بسرعة بين اللاعبين، وتم تقسيمهم إلى أربع مجموعات في أجزاء مختلفة من الملعب.

عودة ساريتش لتدريبات الأهلي الجماعية

عاد البوسني ألفيس ساريتش لتدريبات الأهلي الجماعية يوم أمس بعد تأكد تعافيه من الإصابة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد 19).

انفراجة في مفاوضات الأهلي لتجديد عقد سلمان المؤشر

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