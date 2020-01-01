أخبار الأهلي اليوم | أزمة بين مؤمنة وبن مشعل ومفاوضات للتجديد للخماسي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 15 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الإثنين 15 يونيو 2020 ...

الاتحاد يتمسك بالأحمدي، والأهلي يبدأ مفاوضات الخماسي

بدأ قطبا جدة الاستعداد لاستئناف الموسم الجاري من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي ، إذ بدأت إدارة الأهلي مفاوضة خمسة لاعبين حول تمديد عقودهم حتى نهاية الموسم، فيما أبدت نظيرتها في الاتحاد تمسكها بالنجم كريم الأحمدي حتى انتهاء الموسم. ( طالع التفاصيل )

رئيس الأهلي يُهدد بالاستقالة، وبن مشعل يُرشح البديل

يبدو أن الأزمات الإدارية لن تنتهي من أروقة النادي الأهلي ، إذ كشفت صحيفة الوطن السعودية عن تهديد رئيسه عبد الإله مؤمنة بالاستقالة من منصبه. ( طالع التفاصيل )

الأهلي والنصر يُغيران موقف الهلال تجاه كارلوس إدواردو

غيّرت إدارة نادي الهلال، برئاسة فهد بن نافل، موقفها تجاه اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو، بعدما علمت بأن ناديي النصر والأهلي قد دخلا في مفاوضات جدية معه من أجل ضمه بداية من الموسم المقبل. ( طالع التفاصيل )

قبل عودة النشاط .. لجنة المنشطات السعودية توقف لاعبين مشتبه بهما

لن تكون عودة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين عادية، في ظل صدور تقرير من اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قبل أيام قليلة من عودة اللاعبين، للتدرب في مقرات الأندية. ( طالع التفاصيل )

هدف خالد | عندما خالف الأنيق طبيعته ليسجل واحد من الأفضل بالعالم .. فيديو

هناك الكثير من الأهداف المهمة والأسطورية في كرة القدم السعودية، لكن بعض الأهداف قد يُطلق عليها لقب "أهداف خالدة وتاريخية" لتأثيرها المهم في تاريخ كرة القدم السعودية. ( طالع التفاصيل )

مدة تمديد العقود وعائق أمام اللاعبين الرافضين .. 12 قرارًا من لجنة الاحتراف بالسعودية

عقدت لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، اليوم الأحد، اجتماعًا عن بعد، لمناقشة عدد من الملفات المهمة، المتعلقة بعقود اللاعبين، قبل عودة النشاط الرياضي بشكل رسمي. ( طالع التفاصيل )

إدواردو باقٍ مع الهلال، وشكوى الزمالك للفيفا .. عناوين الصحف السعودية والمصرية 14 يونيو

نستعرض الصفحات الرياضية في مختلف الصحف السعودية والمصرية ليوم 15 يونيو 2020. ( طالع التفاصيل )

قانوني ومختص باللوائح: اللاعب في الدوري السعودي سيُحاسب بـ "اليومية"

المحامي علي عباس المختص في القانون الرياضي والمنازعات الرياضية أوضح خلال تصريحات لصحيفة الاقتصادية السعودية أن اللاعب في الدوري السعودي قد يُحاسب يوميًا بدلًا من شهريًا. ( طالع التفاصيل )

بيتروس، الأحمدي وأبرز المهددين بالغياب عن الدوري السعودي بعد عودته