أخبار الأهلي اليوم | وصول لوكاس ليما، والمؤشر يُشارك في مبادرة خيرية

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 5 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأحد 5 يوليو 2020 ...

نجم الأهلي يُشارك في مبادرة لمساعدة الأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا

شارك عدد من نجوم دوري المحترفين السعودي في مبادرة مجموعة باسم سليمان خياط الخيرية لمساعدة الأسر المتضررة من أزمة فيروس كورونا، بجانب عدد من الجمعيات الخيرية والفرق التطوعية.

وقد شارك في المبادرة نجم الأهلي سلمان المؤشر، بجانب لاعبين مثل أحمد عماد وعبد العزيز مجرشي وجابر عيسى وناصر الشمراني.

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ميلويفيتش يمنح اللاعبين راحة من التدريبات

قرر الصربي فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي السعودي منح اللاعبين راحة من التدريبات اليوم الأحد على أن تُستأنف يوم الإثنين القادم.

وقد خاض الفريق مرانًا قويًا مساء أمس السبت تضمن تدريبات بدنية متنوعة مثل الجري متوسط الشدة على ثلاثة أجزاء وتمارين القوة الشاملة للجسم والتمركز في مساحات مختلفة من الملعب.

لوكاس ليما يصل اليوم جدة عبر البحرين

من المتوقع أن يصل اليوم إلى مدينة جدة ظهير أيسر الأهلي لوكاس ليما قادمًا من البرازيل عبر البحرين، وسيخضع لفحوصات خاصة بالكشف عن الإصابة بفيروس كورونا وحال كانت سلبية سينضم لتدريبات فريقه الجماعية التي انطلقت منذ عدة أيام.

الثنيان والتيماوي وأشهر خلافات زملاء الفريق الواحد في السعودية

فريق كرة القدم في أي نادٍ هو مثل العائلة الكبيرة، وأي عائلة تحدث أحيانًا خلافات بين أفرادها، لكن المهم ألا تؤثر تلك الخلافات على أداء الفريق وعطاء اللاعبين والأهم أن تبقى داخل الغرف المغلقة ولا تخرج للإعلام. التفاصيل هنا