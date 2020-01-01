أخبار الأهلي اليوم | أسوأ الصفقات ومصير المؤشر والمسيليم

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 22 إبريل

تنوعت أخبار الأهلي السعودي اليوم الأربعاء 22 إبريل، ما بين الميركاتو الصيفي، وتخفيض الرواتب، وغيرها من الأخبار.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الأربعاء 22 إبريل 2020 ...

تقرير فني يحسم مصير سلمان المؤشر وياسر المسيليم مع الأهلي

بدأت إدارة النادي الأهلي السعودي التحرك لتجديد عقد الثنائي سلمان المؤشر وياسر المسيليم حارس المرمى خلال الفترة الحالية. ( طالع التفاصيل )

جودوين وبايزا - أسوأ صفقات الأهلي في الألفية الجديدة

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أسوأ صفقات نادي الأهلي منذ انطلاق الألفية الجديدة، حيث على الرغم أن الراقي حريص دائمًا على التقصي جيدًا قبل التعاقد مع اللاعبين إلا أن هناك بعض الصفقات الصادمة للجماهير. ( طالع التفاصيل )

موقف ميلويفيتش من تخفيض الرواتب

أكدت بعض التقارير الصحيفة أن الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للراقي، وافق على تخفيض راتبه بنسبة 50%، لدعم الأهلي في ظل توقف النشاط الرياضي.

وليد الفراج يكشف الحالة التي سيتم فيها إلغاء الدوري السعودي

فجر وليد الفراج مفاجأة قد تكون صادمة لبعض جماهير الكرة السعودية، بعدما كشف في برنامجه عن احتمالية إلغاء الدوري السعودي للمحترفين. ( طالع التفاصيل )

تقارير - كشف حقيقة إقامة مباريات مجموعات دوري أبطال آسيا في أرض محايدة

كان هناك عدة اقترحات أمام الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بإقامة المباريات المتبقية من دور المجموعات بدوري الأبطال في دولة واحدة فقط، هل هذا سيحدث؟ ( طالع التفاصيل )