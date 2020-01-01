أخبار الأهلي اليوم | طرد عسيري مطلب وقصة طريفة من الديربي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 19 إبريل

معارضة اللاعبين تخفيض الرواتب ومشاركة المسيليم في حملة التبرع بالدم، تصدرا أخبار الأهلي السعودي اليوم الأحد 19 أبريل.

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

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سببان خلف معارضة لاعبي الأهلي تخفيض رواتبهم

كشفت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن مفاوضات صعبة تخوضها إدارة الأهلي برئاسة عبد الإله مؤمنة مع لاعبي الفريق الأول حول تخفيض رواتبهم الشهرية خلال فترة توقف دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي. "اقرأ التفاصيل"

لماذا تُطالب جماهير الأهلي طرد عسيري وكيف رد اللاعب؟

طالبت جماهير النادي الأهلي السعودي، بطرد مهند عسيري مهاجم الفريق من ناديه، عبر حملات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار مقطع فيديو له مع صديقه هتان باهبري لاعب الهلال. "اقرأ التفاصيل"

الديربي أهم .. عندما تأخر لاعب الأهلي عن حفل الزفاف

نروي هذه المرة قصة طريفة للغاية، حدثت قبل مباراة ديربي جدة، جمعت بين الأهلي و الاتحاد ، في نهاية بطولة الدوري، عام 1979، وخلال استعداد الفريقين للمباراة.

فضّل أحمد الصغير، نجم النادي الأهلي السابق هذه المباراة، التي جمعت بين فريقه والاتحاد، على حضوره حفل زواج شقيقه. "اقرأ التفاصيل"

المسيليم يشارك في حملة التبرع بالدم

شارك ياسر المسيليم، حارس مرمى النادي الأهلي، في حملة التبرع بالدم في مقر ناديه، تحت عنوان "تبرع بلا تجمع".

وكان الأهلي قد أعلن منذ يوم الخميس الماضي، عن إطلاق حملة للتبرع بالدم في مقره، حيث يتواجد خلال تلك الفترة عددًا من المتبرعين.