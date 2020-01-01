أخبار الأهلي اليوم | عرض تركي لضم بلايلي ومذكرة تفاهم مع الجامعة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 3 يوليو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الأهلي السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم الجمعة 3 يوليو 2020 ...

الأهلي يوقع مذكرة تفاهم مع الجامعة

وقع النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، على مذكرة تفاهم وشراكة مع جامعة جدة، تشمل عددًا من المجالات الأكاديمية والبحثية والتدريب، والتعاون وتبادل الخبرات بين الطرفين.

التوقيع شهد حضور عبد الإله مؤمنة، وعدنان الحميدان رئيس جامعة جدة، حيث جاءت المذكرة تفعيلًا للشراكة القائمة بين الكيان التعليمي ووزارة الرياضة|، برعاية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ودعمه الكبير لإنجاح وتفعيل هذه الشراكة.

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جلطة سراي يدخل السباق على ضم الجزائري يوسف بلايلي

أكدت تقارير صحفية، على أن نادي جلطة سراي دخل السباق من أجل الحصول على خدمات الجزائري يوسف بلايلي، لاعب الأهلي السعودي، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشار موقع "أفريكا توب سبورتس" إلى أن بلايلي مطلوبًا في عدد كبير من الأندية خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

يوسف بلايلي أصبح ضمن أجندة جلطة سراي، وهناك مفاوضات مع وكيل أعمال اللاعب، ليكون الخيار الثاني أمام الفريق التركي، حال فشل التعاقد مع النيجيري هنري أونيكورو.

الأهلي يستهدف إعاة لوكاس ليما في أسرع وقت

تسعى إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، لإعادة البرازيلي لوكاس ليما، الظهير الأيسر للفريق السعودي، إلى المملكة العربية السعودية في أسرع وقت.

وأشارت صحيفة البلاد السعودية، إلى أن إدارة الأهلي تواصلت مع مسؤولي الاتحاد السعودي لكرة القدم، من أجل تنسيق عودة ليما.

ومن المنتظر أن يصل ليما إلى مدينة جدة عائدًا من بلاده خلال الأيام القليلة القادمة، من أجل الالتحاق بتحضيرات فريقه الأهلي، استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي.

سوزا يحسم قراره بشأن الاستمرار مع الأهلي

كشفت تقارير صحفية تركية، عن موقف البرازيلي جوزيف دي سوزا، لاعب وسط الأهلي، بشأن الاستمرار مع فريقه، بسبب وجود مستحقات متأخرة لم يحصل عليها مؤخرًا.

وأشارت صحيفة "فوتوماك" التركية إلى أن محترف الأهلي كان على رادار ناديي جلطة سراي وفنربخشة التركيين، من أجل ضمه، في حالة فسخ عقده مع الأهلي.

ومن المقرر أن يعود اللاعب البرازيلي إلى جدة خلال الفترة المقبل، بعد التوصل إلى الاتفاق، حيث أكد أنه لا توجد عقبة أمام الاستمرار مع النادي الأهلي.