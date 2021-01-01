ردًا على مطالبته بالرحيل مجانًا .. ميلويفيتش يصدم إدارة الأهلي بخطوة مفاجئة

المدرب لم يقف صامتًا وألقى بالكرة في نصف ملعب الإدارة

رد فلادان ميلويفيتش المدير الفني للأهلي على إدارة النادي ومطالبتها له بالرحيل مجانًا بخطوة مفاجئة وصادمة، إذ وجه لهم إنذارًا بفسخ عقده من جانب واحد لعدم حصوله على مستحقاته المالية.

الأهلي يمر بفترة سلبية جدًا على صعيد النتائج في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي، إذ خسر مبارياته الخمسة الأخيرة في البطولة وهو ما كلفه التراجع من المركز الثاني إلى السابع.

وتُحمل الإدارة بقيادة عبد الإله مؤمنة ميلويفيتش مسؤولية هذا التراجع وترغب في إقالته، لكن يُعيقها قيمة الشرط الجزائي في عقده، ولذا عقدت معه عدة جلسات عبر الرئيس التنفيذي نايف القاضي، آخرها كان قبل مواجهة النصر، لإقناعه بالرحيل مجانًا لكنه رفض الأمر تمامًا.

الرياضية أوضحت أن المدرب الصربي منح إدارة ناديه مهلة 3 أيام قبل فسخ عقده رسميًا من طرف واحد، خاصة أنه كان قد أرسل للمسؤولين خطاب إنذار بفسخ العقد في بداية مارس الجاري لعدم تسلمه رواتبه الشهرية المتأخرة لمدة 3 شهور.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإدارة الأهلاوية تواصلت مع المدرب وحاولت التوصل معه إلى تسوية مالية وفسخ العقد بالتراضي، إلا أنه رفض تمامًا ليزيد من أزمات النادي الإدارية والمالية قبل أيام من عقد جمعيته العمومية غير العادية.

ومن المتوقع أن يُتم المدرب كافة الإجراءات الرسمية والقانونية الخاصة بفسخ العقد حال لم يتوصل لاتفاق مع الإدارة خلال الأيام الثلاثة القادمة، علمًا أنه حال فسخ عقده من جانب واحد ودون التوصل لتسوية مالية سيحصل على مستحقاته المالية المتأخرة بجانب كامل حقوقه حتى نهاية عقده بنهاية الموسم الجاري.

يُذكر أن صاحب الـ50 عامًا بدأ تجربته مع الأهلي في 28 فبراير 2020، وقد خاض مع الفريق 39 مباراة في جميع البطولات فاز في 16 وخسر مثلهم وتعادل في الـ9 المتبقية، وقد سجل الفريق تحت قيادته 52 هدفًا واستقبل 59.