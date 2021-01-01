مؤمنة يعتذر للاعبي الأهلي، ورد صادم منهم

اللاعبون لم يصمتوا أمام رئيس النادي

تقدم عبد الإله مؤمنة رئيس النادي الأهلي السعودي باعتذار يوم أمس للاعبين عن تقصيره معهم خلال الفترة الماضية، واعدًا بصرف مستحقاتهم المالية ورواتبهم المتأخرة قريبًا، لكنه تلقى ردًا صادمًا منهم.

الأهلي يعيش حالة من الترقب على الصعيدين الإداري والفني، إذ تنتظر الجماهير ما ستؤول إليه نتائج الجمعية العمومية غير العادية التي ستُعقد في بداية أبريل القادم لمناقشة أوضاع النادي المالية والإدارية والأهم مستقبل مجلس إدارته ورئيسه مؤمنة، وتنتظر أيضًا الإعلان عن المدرب الجديد للفريق بعد إقالة فلادان ميلويفيتش وفشل التعاقد مع يوسف عنبر.

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صحيفة الرياضية السعودية أفادت أن الرئيس اجتمع باللاعبين قبل انطلاق مران الأمس واعترف أمامهم بارتكاب العديد من الأخطاء خلال الفترة الماضية، مشددًا على أن الأخطاء كانت من الجميع.

وقد نقلت الصحيفة عنه قوله أمام اللاعبين "أعترف بالتقصير، نعلم أننا أخطأنا كثيرًا، ونعتذر منكم ونعدكم بأن القادم سيكون أفضل، وسأحاول جاهدًا أن أوفر رواتبكم خلال أسبوع من الآن".

اللاعبون من جانبهم لم يصمتوا وردوا على رئيس النادي موضحين أنهم تلقوا الكثير من الوعود السابقة والتي لم تنفذ، إذ قالوا طبقًا للرياضية "هذا الوعد يضاف إلى وعود سابقة لم تنفذ".

وطالب اللاعبون مؤمنة بتنفيذ الوعود التي اتفق عليها سابقًا، ومن ثم تطرقوا إلى مواضيع أخرى في نقاشهم مع الرئيس، والذي بدوره طالبهم بالتركيز خلال فترة التوقف للاستعداد جيدًا بهدف تحقيق عودة قوية في الدوري السعودي بعد خسارة المباريات الخمسة الأخيرة وتراجعهم للمركز السادس.