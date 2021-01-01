الأهلي يستعيد نيانج وساريتش، وتحديد موعد عودة خبراني

أخبار جيدة أخيرًا في الأهلي

بات الثنائي مباي نيانج وإلفيس ساريتش جاهزان لمباراة الأهلي القادمة أمام الرائد في الجولة الـ25 من دوري كأس الملك محمد بن سلمان للمحترفين السعودي بعدما شاركا في مران أمس الأحد.

نيانج وصل إلى السعودية بعد انتهاء الأجازة التي حصل عليها اللاعبون تزامنًا مع التوقف الدولي، وقد شارك في التدريبات الجماعية يوم أمس بعد غيابه عن مران السبت.

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من جانبه، أنهى ساريتش برنامجه التأهيلي وتجاوز الاختبارات الطبية اللازمة وانخرط في التدريبات الجماعية للأهلي، وقد أظهر جاهزية جيدة جدًا على الصعيدين البدني والفني مما يؤهله للتواجد خلال مباراة الرائد المقررة يوم الخميس 8 أبريل المقبل.

من جانب آخر، بدأ محمد خبراني مدافع الأهلي برنامجه العلاجي التأهيلي مع الطبيب خالد محمود بعد خضوعه لعملية تنظيف الركبة قبل أسبوع، حيث خضع خلال الأيام الماضية للراحة.

وأوضحت صحيفة الرياضية السعودية أن اللاعب سيعود للانخراط في التدريبات الجماعية بعد 3 أسابيع تقريبًا، على أن يبدأ المشاركة في المباريات مع انطلاق دور المجموعات في دوري أبطال آسيا في منتصف أبريل القادم.

يُشار إلى أن الأهلي يتدرب حاليًا مع فيصل قورمي مساعد مدرب الناشئين، وتؤكد التقارير توصل الإدارة لاتفاق مع الروماني لورينت ريجيكامب لقيادة الفريق حتى نهاية الموسم خلفًا للمدرب المقال فلادان ميلويفيتش.