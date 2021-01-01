بعد نقاش دام ساعتين .. مؤمنة يرفض طلب الجمعية العمومية للأهلي

الأوضاع على صفيح ساخن في الفريق الجداوي

عُقدت يوم أمس الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي السعودي، وقد حضرها أكثر من 100 عضو أبرزهم الأمير منصور بن مشعل والأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل وماجد النفيعي وبندر الدعجاني، واستمرت النقاشات الساخنة مع مجلس الإدارة برئاسة عبد الإله مؤمنة لمدة ساعتين تقريبًا.

وتواجد مجلس الإدارة في مقر النادي في جدة فيما كان حضور أعضاء الجمعية العمومية عن بُعد عبر تطبيق خاص، باستثناء الأمير تركي بن محمد العبد الله الفيصل الذي تم تخصيص غرفة خاصة له في مقر النادي تواجد بها لوحده.

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صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن النقاش في الجمعية العمومية تركز على الوضع المالي للأهلي، حيث سلمت الإدارة كل عضو نسخة من التقرير المالي للنادي لإطلاعه على كافة التفاصيل الخاصة بالفريق من الناحية المالية.

🎥 الجمعية العمومية غير العادية للنادي #الأهلي pic.twitter.com/rmPXm7gULX — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) April 4, 2021

وأبلغ مؤمنة الأعضاء بإجراء تعديلات على الجهاز الإداري للنادي وتعديل بعض الأمور في الفريق عقب التعاقد مع لورينت ريجيكامب بعد فسخ عقد فلادان ميلويفيتش بالتراضي.

وخلال الاجتماع، طالب الأعضاء مؤمنة بالاستقالة فورًا لكنه رفض تمامًا، وقد أكد لهم عدم تمسكه بمنصبه في الرئاسة، مشيرًا إلى أنه لن يتخلى عنه إلا حال تقدم شخص يتحمل تلك المسؤولية بقدر الثقة ووفق الإجراءات النظامية التابعة لوزارة الرياضة.