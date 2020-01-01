رئيس الأهلي: موسيماني لم يُتوج بالثلاثية، ولم نخصم من الرواتب بسبب كورونا

الخطيب تحدث كذلك عن موقف النادي من مؤمن زكريا

أكد محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي أن بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لم يحصل على المكافأة المالية الخاصة بالفوز بالدوري المصري، بل مُنحت لسلفه رينيه فايلر.

نادي القرن في أفريقيا تُوج بالثلاثية هذا الموسم، وهي الثالثة في تاريخه، وقد هزم الزمالك في نهائي دوري أبطال أفريقيا وطلائع الجيش في نهائي كأس مصر، وخاض الفريق المباراتين تحت قيادة المدرب الجنوب أفريقي.

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الخطيب وخلال حواره مع الإعلامي جاسم يعقوب عبر قناة الأهلي الرسمية أكد أن موسيماني لم يفز بالثلاثية مع الأهلي، بل حقق لقبين فقط، مضيفًا "موسيماني لم يفز بالألقاب الثلاثة، الأول وهو لقب الدوري فاز به رينيه فايلر وسيحصل هو على مكافأة الفوز به وليس المدرب الجنوب أفريقي، والنادي يُتمم حاليًا إجراءات إرسال المكافأة المالية له".

أسطورة كرة القدم المعتزل انتقل في حديثه إلى مدى تأثر الأهلي بأزمة فيروس كورونا الجديد، قائلًا "الأهلي مثل بقية الأندية تأثر بالتأكيد بأزمة كورونا، لكننا وضعنا منذ البداية خطة لتوفير الموارد المالية اللازمة لسد الاحتياجات الخاصة باللاعبين والمدربين والعاملين بالنادي".

أضاف كاشفًا عن مفاجأة كبرى "قررنا في مجلس الإدارة عدم المساس برواتب أي من اللاعبين والمدربين والعاملين في النادي، ما فعلناه هو مجرد إعادة جدولة لمستحقات ورواتب اللاعبين والمدربين أصحاب الرواتب الكبيرة، إذ قسمنا رواتب شهرين على 4 أشهر لنتمكن من توفير رواتب ومستحقات العاملين بالنادي، لكننا لم نخصم أي مليم من أي شخص يعمل في الأهلي، ونتمنى أن نستمر في هذا حتى نهاية تلك الأزمة".

وأتم الخطيب بالكشف عن تصرف أغضبه من وليد سليمان لاعب الأهلي، إذ قال "وليد سليمان وبعد أول مران له عقب تعافيه من كورونا وفوز الأهلي بدوري أبطال أفريقيا قدم الميدالية الذهبية الخاصة به هدية لي، أنا أشكره كثيرًا على تصرفه ومشاعره النبيلة والجميلة، لكني لا أوافق أبدًا على ما فعله"

تابع "تلك الميدالية حق أصيل لوليد سليمان وأولاده وأحفاده، عليه أن يفخر بها مستقبلًا وعلى عائلته وذريته أن يفخرون بها، أنا لدي عدد من الميداليات الذهبية، أقدر كثيرًا مشاعره ومشاعر الجميع الجميلة لكني أعدت له تلك الميدالية مع هدية أخرى".