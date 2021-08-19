فيديو | ريمونتادا الصفقات الجديدة تخطف للأهلي نقطة ثمينة أمام الحزم
انتهت مواجهة الأهلي والحزم بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، ضمن الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في مباراة شهدت ريمونتادا للراقي في ست دقائق فقط.
الراقي كان قريبًا من هز الشباك بعد مرور ثلاث دقائق فقط من عمر المباراة، من خلال مقصية رائعة بأقدام السوري عمر السومة؛ مهاجم الفريق، لكنها علت العارضة.
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وبعدها بدقائق قليلة، خرج السومة متأثرًا بإصابته في كرة مشتركة، ليتم الدفع باللاعب الشاب عبد الرحمن غريب بدلًا منه في الدقيقة 11.
وشهدت الدقيقة 35 من الشوط الأول، تسجيل الحزم هدفه الأول في المباراة، بعدما أرسل أولا جون عرضية من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليسرى، استقبلها كارلوس ستراندبيرج برأسية في المرمى.
وقبل نهاية الشوط بست دقائق، أضاف أولا جون الهدف الثاني لأصحاب الأرض، من خلال تسديدة أرضية من على حدود منطقة الجزاء.
الراقي عاد للمباراة في الدقيقة 78، بعدما جاء الفرج من ضربة جزاء، نجح المقدوني أليوسكي في إحراز هدف فريقه الأول بعدما سددها على يسار الحارس.
وقبل نهاية الوقت الأصلي للمباراة بست دقائق، أدرك البرازيلي باولينيو التعادل للأهلي، بعدما أرسل عبد الرحمن غريب عرضية من ضربة ركنية، هيأها لاعب الراقي برأسية إلى البرازيلي على القائم البعيد، ليضعها بقدمه بسهولة في الشباك.
التعادل رفع رصيد الراقي إلى نقطتين في المركز التاسع، فيما يأتي الحزم في المركز الثامن بنفس الرصيد.