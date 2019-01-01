رمضان حاضر وجمعة غائب في قائمة الأهلي لمواجهة الجونة

الدوري المصري يعود من جديد

أعلن الأهلي عن قائمته التي ستواجه الجونة لحساب الدوري المصري الذي يعود من جديد بعد غياب منذ قبل التوقف الدولي.

وتوقف الدوري المصري بسبب التزامات المنتخب الأول بتصفيات أمم أفريقيا 2021، ومشاركة المنتخب الأولمبي بتصفيات طوكيو 2020.

وشهدت القائمة تواجد النجم الشاب رمضان صبحي رغم مشاركته قبل أيام قليلة في نهائي أمم أفريقيا تحت 23 سنة، والتي فاز بجائزة أفضل لاعب بها.

ولعب صبحي خمس مباريات في غضون قرابة عشرة أيام، وقاد الفراعنة الصغار للفوز بالكأس والعبور للأوليمبياد المقبلة.

وغاب عن القائمة صالح جمعة الذي استمرت التقارير تتحدث عن المشاكل بينه والجهاز الفني في الأسابيع الأخيرة، واستبعاده في أكثر من مناسبة.

📝 اليكم قائمة فريقنا لمواجهة الجونة التي تقام غدا الاثنين في بطولة الدوري.🦅#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/1QvBUsnpkR — ‏النادي الأهلي (@AlAhly) November 24, 2019

ويحل الأهلي ضيفاً على الجونة بملعبه الساحلي مساء الاثنين في رابع مباريات الفريق بالدوري المحلي.

ويحتل الأهلي المرتبة الرابعة بتسع نقاط، بينما يملك الجونة أربع نقاط من نفس العدد من المباريات.