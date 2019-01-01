جروس يكافئ لاعبي الأهلي عقب الفوز أمام الجندل

لاعبو الراقي حولوا تأخرهم بهدف لفوز برباعية

قرر السويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للأهلي السعودي، مكافأة لاعبيه بعدما تمكنوا من تحويل تأخرهم أمام الجندل إلى فوز.

الراقي حقق الفوز أمام الجندل برباعية مقابل هدف وحيد، على ملعب الملك عبد الله الرياضية، ليتأهل إلى دور الـ32 بكأس خادم الحرمين الشريفين. (طالع تقرير المباراة)

ومنح المدرب السويسري لاعبيه راحة أربعة أيام، على أن يعاودوا التدريبات في العاشر من الشهر الجاري، بمقر النادي على ملعب الأمير محمد العبد الله الفيصل.

يذكر أن الراقي يواجه الفيصلي في المباراة المقبلة، في 23 من الشهر الجاري، على ملعب الجوهرة المشعة، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وتحتل كتيبة جروس المركز الثالث في جدول الترتيب بالدوري برصيد 17، حيث فازت في خمس مباريات، وتعادلت في اثنتين وخسرت مثليهما.