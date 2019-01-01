الأهلي يُنهي أزمته مع الترجي بشأن مستحقات بلايلي

الأهلي ينجح في إنهاء أزمة يوسف بلايلي مع الترجي التونسي.

نجحت إدارة نادي أهلي جدة السعودي، برئاسة أحمد الصائغ، في التوصل لاتفاق مع الترجي التونسي، بشأن مستحقات الجزائري يوسف بلايلي، صانع ألعاب الراقي.

الأهلي نجح في الحصول على خدمات يوسف بلايلي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من الترجي التونسي، بعد تألقه في كأس أمم إفريقيا الأخيرة.

وأشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن الأهلي توصل لاتفاق مع الترجي، قبل تقديم الأخير شكوى رسمية للاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، بسبب مستحقات صفقة بلايلي.

الترجي هدد الأهلي بتقديم شكوى إلى الاتحاد الدولي، بسبب عدم الحصول على مستحقات صفقة بلايلي المتأخرة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

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إدارة الأهلي قامت بتحويل 800 ألف يورو لنادي الترجي التونسي، مع توقيع اتفاقية جدولة باقي المستحقات خلال الفترة المقبلة.

يوسف بلايلي يعاني من إصابة ستجعله يغيب عن الملاعب لمدة شهر، حيث يعاني من تمزق في العضلة الأمامية، تحتاج للراحة 4 أسابيع.

وقدم بلايلي مستوى رائع مع المنتخب الجزائري، في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 التي أقيمت في مصر، وتوج بها محاربي الصحراء.