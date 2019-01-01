تفاصيل إصابات ثلاثي الأهلي - البلايلي يغيب لمدة شهر

الراقي يعاني من نقص في صفوفه إثر كثرة الإصابات

أوضح التونسي حاتم جمعة؛ رئيس الجهاز الطبي للأهلي السعودي، تفاصيل إصابات الثلاثي يوسف البلايلي، سعيد المولد ودجانيني تفاريس، والذين أجروا أشعة بعد تعرضهم لإصابات في مران الفريق.

الراقي يخوض معسكر خارجي حاليًا في دولة الإمارات، استغلالًا لفترة توقف الدولي، لمشاركة المنتخب السعودي في كأس الخليج العربي "خليجي 24".

وأشار الطبيب إلى أن الأشعة أثبتت معاناة البلايلي من إصابة بتمزق في العضلة الأمامية، موضحًا حاجته لأربعة أسابيع قبل العودة للتدريبات، يخوض خلالها برنامج علاجي وتأهيلي.

أما المولد فتعرض لالتواء في الكاحل من الدرجة الأولى، ويحتاج ما لا يقل عن عشرة أيام من العلاج والتأهل قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.

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بينما أثبتت الأشعة سلامة عظام دجانيني من أي كسور بعدما تعرض لكدمة قوية في مشط الساق، ويحتاج لبرنامج تأهيلي مدته خمسة أيام فقط.

بينما يخوض حاليًا الثنائي عمر السومة وخالد البركة برنامج علاجي وتأهيلي داخل عيادة النادي، بعدما أجريا عملية جراحية أسفل البطن قبل أيام في مدينة ميونخ الألمانية.

يذكر أن الأهلي يستعد لاستئناف مباريات في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان بملاقاة ضمك في 19 من الشهر الجاري، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الـ12.

ويحتل الراقي المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة، متأخرًا بفارق الأهداف عن النصر صاحب الوصافة، وكذلك الهلال صاحب الصدارة، لكن الزعيم له مباراة مؤجلة.