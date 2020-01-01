الأهلي والاستقلال: مباشر لحظة بلحظة

الأهلي 0 × 0 استقلال

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المباراة هامة لقلعة الكؤوس أيضًا وتحديدًا لمدربهم كريستيان جروس، الذي من غير المعلوم حتى الآن إذا ما كان ليستمر في مركزه خلال مباراة الاستقلال أم تتم إقالته قبلها.

الأهلي خسر نقطتين بالتعادل أمام الوحدة في اللحظات الأخيرة بينما تعادل الاستقلال مع الشرطة، وبالتبعية صار الأربعة فرق تتقاسم نفس الرصيد من النقاط بنقطة واحدة لكل منهم.

المباراة ستكون على الأراضي الكويتية كما هو القرار فيما يتعلق بمشاركة الأندية الإيرانية والسعودية، ولكن ذلك لن يُقلل من الإثارة المتوقعة لها في ظل المستوى المميز لكلا الفريقين.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة الأهلي ضد استقلال في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا، ، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./