نصف مليون جنيه مكافآت للاعبي الأهلي ووعد بمكافآت تاريخية

منصور بن مشعل يقطع على نفسه عهدًا بمكافآت غير مسبوقة

استلم لاعبو الأهلي السعودي مكافآت الفوز بديربي جدة أمام الاتحاد، الذي أقيم في أواخر الشهر الماضي.

الراقي تغلب على العميد بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة التاسعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

ووفقًا لمصادر صحيفة "الرياضية" السعودية فإن الأمير منصور بن مشعل؛ المشرف العام على الكرة بالأهلي، سلم شيكًا أمس الثلاثاء، بقيمة نصف مليون ريال، مكافآت للاعبين بشأن ديربي جدة.

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وأوضحت الصحيفة أن بن مشعل وعد لاعبي الراقي باستمرار بمضاعفة المكافأة وتقديم كامل الدعم لهم، إذا حققوا انتصارات متتالية.

المشرف العام على الكرة استمر في تحفيز لاعبيه، وقطع على نفسه عهدًا برصد مكافآت تاريخية وغير مسبوقة حال التتويج بلقب الدوري السعودي.

يذكر أن الراقي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 17 نقطة، حيث حقق الفوز في خمس مباريات، وتعادل في اثنتين وخسر مثليهما.