محمد ناجي جدو يُعلن اعتزاله كرة القدم

هداف كأس أمم أفريقيا 2010 يُعلق حذاءه

أعلن محمد ناجي جدو نجم الأهلي السابق اعتزاله كرة القدم رسميًا، وذلك عبر تغريدة نشرها على حسابه الرسمي على تويتر في وقت متأخر من مساء أمس.

كان المهاجم صاحب الـ36 عامًا قد أنهى مسيرته مع الجونة ورحل عن صفوف الفريق بنهاية الموسم الماضي من الدوري المصري ، وقد ارتبط بعدة أندية أبرزها البنك الأهلي لكنه اختار في النهاية الانسحاب من الملاعب الخضراء.

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وأوضح جدو عبر تويتر أنه يرى الوقت مناسب حاليًا لإعلان اعتزاله، مشيرًا إلى أنه حظي بمسيرة أكبر كثيرًا مما كان يتخيل وتوجه بالشكر لجماهيره على دعمها الدائم له.

إذ كتب "أشعر ان هذا هو الوقت المناسب للاعتزال، الحمد لله حظيت بمسيرة رائعة كانت اكبر كثيرا مما كنت أتخيل، ممتن جدا لكل لحظة، انا محظوظ انى حققت كل احلامي، ولكن هذا لم يكن سيحدث لولا تشجيعكم لي، انا الآن جاهز للرحله الجديده في حياتي، شكرا لكم جميعاً".

أشعر ان هذا هو الوقت المناسب للاعتزال، الحمد لله حظيت بمسيرة رائعة كانت اكبر كثيرا مما كنت أتخيل، ممتن جدا لكل لحظة، انا محظوظ انى حققت كل احلامي، ولكن هذا لم يكن سيحدث لولا تشجيعكم لي، انا الآن جاهز للرحله الجديده في حياتي، شكرا لكم جميعاً ❤️🙏 — Mohamed Geddo (@Geddo) January 10, 2021

يُشار إلى أن جدو أثار ضجة عالمية حين نجح في إحراز 5 أهداف خلال كأس أمم أفريقيا 2010 ساهمت في تتويج المنتخب المصري باللقب وفوزه بلقب الهداف، والمثير أنه سجل كل تلك الأهداف الخمسة دون أن يلعب أي مباراة أساسيًا، وقد سجل هدف الفوز في النهائي على غانا.