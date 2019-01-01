فوضى ومشاحنات في لقاء الأهلي والإسماعيلي مواليد 99

كواليس ما دار في مباراة الأهلي والإسماعيلي

شهدت مباراة الأهلي والإسماعيلي مواليد 1999 فوضى عارمة، بعد مشاحنات ومشادات كلامية بين الجهازين الفنيين للناديين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن ما حدث هي عبارة عن مشادات كلامية بين الجهازين الفنيين للأهلي والإسماعيلي، ولكن دخول عدد من الحضور خارج الملعب، تسبب في فوضى عارمة.

الأمور لم تتخطى المشادات الكلامية، وانتهت الأمور سريعًا، ولم تتطور الأمور إلى الاشتباكات كما تردد.

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ولم يتعرض أحد من اللاعبين أو الجهاز الفني لأي مكروه، وانتهت المباراة دون حدوث أي اشتباكات بالأيدي.

وتعادل الأهلي مع الإسماعيلي بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات دوري مواليد 1999.