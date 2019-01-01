حسين عبدالغني: علاقتي بجروس ممتازة وهذا موقفي من الاعتزال

صاحب الـ42 عامًا يكذب ما تردد خلال الفترة الماضية

أكد حسين عبدالغني؛ ظهير أيسر الأهلي السعودي، على علاقته الرائعة بالسويسري كريستيان جروس؛ المدير الفني للفريق، واصفًا تجربته مع الراقي بالناجحة التي ستحقق أهدافها قريبًا.

الراقي حقق اليوم السبت، الفوز أمام الفيصلي بثلاثية مقابل هدف وحيد، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، ضمن الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وعاد عبد الغني للمشاركة في المباريات من جديد الليلة، بعد غياب استمر من الجولة الرابعة وقتما استبعده المدرب المؤقت السابق صالح المحمدي، لخروجه عن النص في إحدى الحصص التدريبية.

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وقال عبد الغني، خلال تصريحاته لقناة "السعودية الرياضية": "المباراة كانت صعبة، خاصةً أنها بعد فترة التوقف، لكن الحمد لله على حصدنا الثلاث نقاط، ونتمنى أن نتحسن من مباراة لأخرى، وأن نستعيد حساسية المباريات سريعًا".

بسؤاله عن علاقته بجروس: "علاقتي ممتازة مع المدرب وأكثر من ممتازة، هو المدرب وله كل الاحترام، جروس من أفضل المدربين في تعامله مع اللاعبين داخل الملعب وخارجه، هو يحاول أن يخلق أجواء ممتازة في الفريق، وأعتقد أنه في فترة قصيرة سيحقق ما يريد".

وعما تردد عن اعتزاله في نهاية الموسم، أوضح: "اللاعب هو من يحدد موعد اعتزاله، والكرة مسألة عطاء وليست مجاملات، من الممكن أن يكون هذا الموسم هو الأخير لي في الملاعب، لا أعرف، ربما، في الأخير هذه سنة الحياة، ومتى ما أشعر أنني لست قادرًا على العطاء، فساعتزل على الفور".

بعد التقارير الصحفية أكدت خلال الفترة الماضية أن هناك بعض الشخصيات الأهلاوية التي تضغط على صاحب الـ42 من أجل الاعتزال خلال الفترة المقبلة، لرفع الحرج عن الإدارة.

يذكر أن الراقي يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 20 نقطة من عشر مباريات، متساويًا في النقاط مع الهلال والنصر صاحبي المركز الأول والثاني، لكنهما خاضا تسع مباريات.