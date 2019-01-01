قبل 9 اطلع بره - سجل الانتصارات الكبيرة للأهلي إفريقيًا

تعرف على سجل الانتصارات الضخمة للأهلي إفريقيا

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق فريق النادي الأهلي فوزا كبيرًا على فريق أطلع بره من جنوب السودان، بتسعة أهداف دون رد، في إياب الدور التمهيدي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

فوز الأهلي على أطلع برة بتسعة أهداف، هي أكبر نتيجة يحققها الفريق الأحمر في تاريخه ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويمتلك الأهلي سجلًا في النتائج الكبيرة ببطولة دوري أبطال إفريقيا، حيث أبرزها الآتي:

أكبر فوز كان في عام 1978 على فريق ليوباردز الكيني، بنتيجة 6/0، وهي نفس النتيجة التي كررها على فريق فيللا الأوغندي عام 2004.

وحقق الأهلي فوزًا على فريق الميدنة الليبي بنتيجة 7/2 بالمباراة التي جمعت بينهما عما 1977.

فوز الأهلي بنتيجة 5/0 كررها 3 مرات، الأولى أمام نايل بريواريز الأوغندي عام 1981، الثانية أمام يانج أفريكانز التنزاني عام 1982 والثالثة أمام سان ميشيل من سيشل عام 2001.