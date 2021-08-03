الأهلي فتح باب الاشتراك في العضوية أمام جماهيره

يرى الإعلامي الرياضي عبد الله المالكي أن حملة "الأهلي يحتاجكم" وفتح باب الاشتراك في عضوية النادي الأهلي السعودي أمام الجماهير، لن تنجح، مراهنًا رئيس النادي ماجد النفيعي.

الراقي قام أمس الإثنين، بفتح باب العضوية أمام الجماهير، مطلقًا خمس فئات "فضية، برونزية، الأهلي بلس والأهلي"، كل منها لها ميزاته الخاصة وأسعاره.

وقام النفيعي بحث الجماهير بالمشاركة، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "نوصل ل 200 الف في أسبوع؟؟، يسوونها".

لكن رد عليه المالكي، إذ كتب: "بحكم معرفتي بطبيعة جمهور الأهلي اراهنك وانا واثق أنها لن تصل حتى 20 الف وإن وصلت ال 200 التي تحلم بها سأدعم انا ب200 وسأغلق حسابي 200 يوم".

بحكم معرفتي بطبيعة جمهور الأهلي اراهنك وانا واثق أنها لن تصل حتى 20 الف وإن وصلت ال 200 التي تحلم بها سأدعم انا ب200 وسأغلق حسابي 200 يوم 😎 — عبدالله المالكي (@almalki3333) August 2, 2021

يذكر أن تركي آل الشيخ؛ وزير الرياضة السابق ووزير هيئة الترفيه الحالي ومالك نادي ألميريا الإسباني، تفاعل مع حملة الراقي، وأعلن اشتراكه بها رسميًا. (طالع التفاصيل)

وعانى النادي الجداوي من تراكم الديون عليه في السنوات الأخيرة، فكانت النتيجة حلوله بالمركز الثالث كأكثر نادٍ سعودي ديونًا في الأشهر الأخيرة بواقع 124.383.600 مليون ريال، وأمامه مهلة حتى 21 من أغسطس الجاري كي يسددها وإلا سيتم حرمانه من تسجيل صفقات جديدة بالموسم الجديد 2021-22.