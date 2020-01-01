المسيليم: ندرك أهمية البطولة الآسيوية ونسعى لإسعاد جماهيرنا

حارس الأهلي يؤكد أن جميع زملائه يشعرون بأهمية المرحلة الحالية

أكد ياسر المسيليم؛ حارس مرمى الأهلي السعودي، أن فريقه جاهز لمواجهة استقلال دوشنبه الطاجيكستاني، مشددًا على إدراك اللاعبين أهمية المرحلة الحالية.

الراقي يستضيف استقلال دوشنبه غدًا الثلاثاء، على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية "الجوهرة المشعة"، بدور الإقصائي المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا.

وقال المسيليم، خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي للمباراة: "اللاعبون يدركون أهمية البطولة الآسيوية، وأهمية تحقيق الفوز في لقاء الغد، فلا بديل عن الانتصار، لأنها مثل مباريات الكؤوس، ستنتهي بخروج المغلوب، وتأهل الفائز مباشرةً للدور المقبل".

جروس: سنظهر شخصية الأهلي وعلى الجماهير دعمنا في المشوار الآسيوي

وأضاف: "يجب أن نكون في كامل تركيزنا طوال أحداث المباراة، حتى نسعد جماهيرنا في النهاية بمواصلة المشوار الآسيوي".

الاستقلال كان قد تأهل للمباراة الإقصائية النهائية بعدما تغلب خارج أرضه على لوكوموتيف طشقند الأوزبكي بهدف وحيد.

يذكر أن كتيبة جروس تدخل لقاء الغد بكثير من الغيابات على رأسها السوري عمر السومة، مهند عسيري وعبد الفتاح عسيري.