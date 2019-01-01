الخطيب يفرض السرية التامة على استاد الأهلي

العمل بمشروع الاستاد بدأ منذ ثمانية أشهر

أصدر محمود الخطيب؛ رئيس النادي الأهلي المصري، أوامره لكافة أعضاء مجلس إدارته بعدم التحدث في أي أمور تخص مشروع الاستاد الجديد في كافة الجوانب خلال الفترة الحالية.

استاد الأهلي أحد المشروعات التي كانت ضمن البرنامج الانتخابي للخطيب، والتي اتفق من قبل على تنفيذها رفقة تركي آل الشيخ وقتما كان الأخير رئيسًا شرفيًا للقلعة الحمراء إلا أنه انسحب منه عقب اعتذاره عن منصبه.

وأوضح الموقع الرسمي للنادي أن مجلس الإدارة بدأ اتخاذ عديد الخطوات في هذا المشروع من ثمانية أشهر، لتحقيق حلم الأهلاوية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوات والتصور الذي جرى تجهيزه وفقًا للدراسات التي تمت، بات المجلس هو المنوط بالبت فيها، وفقًا لمصلحة الأهلي، لذلك رأى أن أي أحاديث بخصوص هذا المشروع في الوقت الراهن لن تأتي بأي إضافة أو خطوات جديدة.

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إدارة القلعة الحمراء كانت قد عقدت اجتماعًا مؤخرًا، استقرت خلاله على تكليف محمد سراج الدين؛ عضو المجلس ورئيس اللجنة الخاصة بمشروع الاستاد، بعرض تصور كامل عن المشروع والدراسات التى تمت بشأنه طوال الشهور الماضية في اجتماع المجلس القادم، وذلك في ضوء ما قامت به اللجنة من أعمال في الاتجاهات المختلفة تمويليًا وهندسيًا وتسويقيًا، تمهيدًا لإتخاذ الخطوات الفعلية للبدء في إنشاء مشروع الاستاد.

ومن المنتظر أن يطير سراج الدين إلى العاصمة البريطانية "لندن" خلال الفترة من 25 وحتى 28 من نوفمبر الجاري، لحضور مؤتمر ويمبلي للاستادات ممثلًا عن النادي، لعرض التصور الذي تم الاستقرار عليه بخصوص إنشاء استاد الأهلي الذي تم إدراجه في جدول أعمال المؤتمر.

كان الأهلي قد تلقى دعوة في إبريل الماضي من القائمين على المؤتمر، الذي يشارك به كبرى الأندية العالمية والشركات المتخصصة في بناء الاستادات.