لمدة 25 عامًا - الأهلي يحصل على حق انتفاع باستاد السلام

شركة "استادات" تتفق مع القلعة الحمراء على الاستاد وقناة النادي

أبرم مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، اتفاقية مع شركة "استادات" حصل بموجبها على حق انتفاع باستاد السلام لمدة 25 عامًا.

ويصبح ملعب السلام في العاصمة "القاهرة" هو الملعب الرئيس والرسمي للشياطين الحمر خلال الربع قرن المقبل، وفقًا لهذه الاتفاقية، على أن تعمل الشركة على تطويره خلال الفترة المقبلة.

"استادات" كذلك استحوذت على نسبة 51% من شركة "بريزينتيشن" الراعية للقلعة الحمراء، في حقوق قناة النادي، تتولى على إثرها إدارة القناة، متعهدة بتطوير محتواها للوصول للعالمية.

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شركة "استادات" كانت قد أعلنت بالأمس البدء في تطوير كافة استادات مصر وفقًا للمعايير العالمية وباستخدام أحدث أساليب التكنولوجيا، لتصبح جاهزة لاستضافة أي حدث رياضي خلال السنوات المقبلة.

يذكر أن الأهلي يستعد حاليًا لمواجهة الهلال السوداني بعد غدٍ الجمعة، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة الثانية من دوري أبطال أفريقيا.

وكان المارد الأحمر قد استهل مشواره في البطولة القارية بالهزيمة أمام النجم الساحلي التونسي بهدف وحيد، حيث لعب بعشرة لاعبين من الدقيقة 13، إثر طرد المدافع أيمن أشرف.