نادي القرن وصالح سليم .. أسماء مقترحة لاستاد الأهلي

النادي وضع حجر الأساس لملعبه الخاص

وضع النادي الأهلي اليوم حجر الأساس لاستاده الخاص بفرع النادي في مدينة الشيخ زايد، وذلك وسط حضور العديد من المسؤولين والشخصيات البارزة وعلى رأسهم أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ولم يُعلن الأهلي بعد التصميم الخاص بملعبه الجديد، مكتفيًا بالإشارة إلى أنه سيُبني على مساحة 48 ألف متر مربع وسيتسع لـ50 ألف مشجع، وسيتضمن المشروع العديد من المرافق مثل الفنادق وملاعب التدريب.

وأكد محمود الخطيب رئيس النادي عدم قلقه إزاء إيجاد مصدر تمويل الاستاد، موضحًا أن اسم الأهلي الكبير وجماهيره الغفيرة تجعله مطمئنًا حول هذا الأمر.

واحدة من النقاط التي أثارت الجدل في السوشيال ميديا هي اسم استاد الأهلي الجديد الذي سيُقام في فرع النادي بالشيخ زايد، وقد تسابق عشاق النادي في طرح الأسماء التي تصلح لتُطلق على ملعب المارد الأحمر الجديد، وفيما يلي بعض تلك الأسماء:

استاد النادي الأهلي

هو الاسم الذي وجد ترحيبًا كبيرًا من الجماهير الحمراء، أن يُسمى الاستاد باسم الكيان العريق.

استاد صالح سليم

إن كان الاستاد سيُسمى بأحد رموز الأهلي عبر تاريخه، لن يكون أحق من الأسطوري صالح سليم ليُسمى باسمه، على غرار ملاعب سانتياجو بيرنابيو وجوزيبي مياتسا وغيرهم.

🔴| ✍️| يا كاتب التاريخ لا تغلق الصفحات ...لحظات وضع حجر أساس استاد الأهلي بحضور وزيرا الرياضة والاسكان ومحافظ الجيزة 🏟🦅❤️ pic.twitter.com/HZSU2kesOG — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 1, 2021

استاد 72

ربما يبدو صعبًا اختيار رقم كاسم للاستاد، لكن إن كان هناك رقمًا يصلح فهو بالتأكيد 72 وهو عدد شهداء الأهلي في حادثة بورسعيد الشهيرة.

القلعة الحمراء

الأهلي عُرف تاريخيًا بقميصه الأحمر، وقد يُطلق على "بيته" اسم القلعة الحمراء ليكون حصنًا منيعًا على المنافسين.

استاد نادي القرن

الأهلي استخدم لقب نادي القرن في أفريقيا جيدًا جدًا من الناحية الإعلامية والتسويقية، وقد أصبح علامة تجارية مسجلة باسمه، ولذا يُمكن زيادة حجم وقوة تلك العلامة باطلاق لقب نادي القرن على الاستاد الجديد.

🏟 انطلاق فعاليات وضع حجر اساس استاد الأهلي .🦅📸❤️ pic.twitter.com/BS1l35R8e9 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) May 1, 2021

استاد الشهداء

شهداء حادثة بورسعيد علامة خالدة في تاريخ النادي الأهلي، وقد يكون أكبر تكريم لهم بإطلاق لقب الشهداء على الاستاد الجديد.

اسم تجاري

قد يلجأ الأهلي لمنح حق استخدام الاسم لأحد المؤسسات المحلية أو الدولية العملاقة مقابل تمويل المشروع أو الجزء الأكبر منه، وذلك على غرار ملعب طيران الإمارات وملعب طيران الاتحاد.