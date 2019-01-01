خطاب رسمي - 3 طلبات عاجلة من الأهلي لاتحاد الكرة بعد رفض مد القيد الأفريقي

ما حذر منه الأهلي من قبل وقع ورفض كاف مد فترة القيد

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أرسل مجلس إدارة النادي الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب، اليوم الأربعاء، خطابًا رسميًا إلى اتحاد الكرة، للمطالبة بثلاثة طلبات عاجلة، بشأن فتح باب القيد.

هاني أبو ريدة؛ رئيس اتحاد الكرة المستقيل، أعلن بالأمس رفض الاتحاد الأفريقي مد فترة القيد للأندية المصرية، واكتفى بمدها لشهر واحد فقط. (طالع التفاصيل)

وجاء في خطاب القلعة الحمراء، وفق ما نشر عبر موقعه الرسمي: "جاء خطاب الأهلي لأنه حذر كثيرًا في وقت سابق، لضرورة تدارك الموقف وإنهاء مسابقة الدوري الممتاز قبل إنطلاق بطولة الأمم الأفريقية الحالية حتى لا تقع الأندية المصرية المشاركة فى البطولات الأفريقية في مأزق وتتمكن من قيد لاعبيها أفريقيًا في الفترات القانونية المحددة من كاف دون غرامة ويتم السماح لجميع اللاعبين المقيدين بالمشاركات في البطولات الأفريقية بدءًا من الأدوار الأولى، لكن اتحاد الكرة في ذلك الوقت لم يعبء بخطورة الموقف واستمر في تأجيل المباريات المؤجلة لبعض الأندية ولم يراع مبدأ تكافؤ الفرص ولا العدالة ولا تطبيق الفارق الزمني الموحد عند إقامة المباريات المؤجلة (72 ساعة) وهو ما نفذه الأهلي على مدار ثمان مباريات ولم يلتزم به غيره وتم إهدار الكثير من الوقت الذى كان يكفي لاستكمال المسابقة وحل كافة الأزمات.

"وإزاء القرارات المتضارية للاتحاد حينذاك قرر النادي إتخاذ الإجراءات القانونية أمام كافة الجهات المعنية، بدأت بلجنة التظلمات باتحاد الكرة ومركز التسوية والتحكيم للحفاظ على حقوق النادي وتحقيق العدالة بين كل الأندية المتنافسة وفي نفس الوقت تحصل الأندية المصرية المشاركة في بطولات كاف على حقوقها المشروعة بقيد لاعبيها في المواعيد المحددة وفقًا للائحة الاتحاد الأفريقي".

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وأضاف: "في المقابل لجأ اتحاد الكرة إلى حلول لا تتفق مع اللوائح ووعد بإنهاء أزمة القيد الأفريقي واستثناء الأندية المصرية في قيد اللاعبين حتى 5/8/2019 .. لكن أمس تفاجئ الجميع ببيان الاتحاد بأن كاف رفض استثناء الأندية المصرية وأن فترات القيد التى حددها في السابق هي التي سيتم تطبيقها على الجميع .. لذا جاء خطاب النادي الأهلي اليوم لاتحاد الكرة وتضمن ما يلي (بالإشارة إلى لائحة قيد وتسجيل لاعبي الأندية المتأهلة للمشاركة في بطولات أفريقيا للأندية موسم 2019/2020 والصادرة من الاتحاد الأفريقي بتاريخ 24/4/2019، والتي تتضمن مواعيد قيد لاعبي الأندية المتأهلة للمشاركة في البطولات المذكورة أعلاه على النحو التالي :-

• الفترة من 1 -10 يوليو 2019 (تسجيل قائمة الفريق الأساسية)

• الفترة من 11-20 يوليو 2019 (تسجيل وإضافة اللاعبين الجدد للقائمة الأساسية مع سداد غرامة 250 دولار عن إضافة كل لاعب ويحق لهم المشاركة في الأدوار التمهيدية)

•الفترة من 21-30 يوليو 2019 (تسجيل وإضافة اللاعبين الجدد للقائمة الأساسية مع سداد غرامة 500 دولار عن إضافة كل لاعب ولا يحق لهم المشاركة في الأدوار التمهيدية و تبدأ مشاركتهم بدءً من دور المجموعات).

"واستنادًا إلى البيان الرسمي الصادر من اتحادكم الموقر بتاريخ 9/7/2019 و المتضمن رفض الاتحاد الأفريقي مد فترة القيد للأندية المصرية بصورة استثنائية، مما يترتب عليه استمرار العمل بلائحة الاتحاد الأفريقي الصادرة بتاريخ 24/4/2019 بكل ما ورد فيها من شروط وتوقيتات ملزمة للأندية المؤهلة للمشاركة، وحيث سبق للنادي الأهلي مخاطبة الاتحاد المصري لكرة القدم بتاريخ 8/ 6/2019 بموجب خطاب رسمي تضمن التحذير من استكمال مسابقة الدوري العام بعد 30/6/2019 و ذلك تجنبًا لأضرار جسيمة محقق وقوعها تضر بالأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية (أبطال الدوري - الكونفيدرالية)، وهو الأمر الذي يهدد استقرار الرياضة المصرية بصفة عامة.

"وحيث أن النادي الأهلي هو متصدر بطولة الدوري الحالية (موسم 2018/2019) وهو النادي المؤكد مشاركته في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال بغض النظر عن نتائج باقي مباريات الدوري المؤجلة، كما أنه بطل النسخة السابقة من مسابقة الدوري العام موسم 2017/2018، وعليه رجاء التفضل بالموافقة على:-

1. فتح باب القيد المحلي حتى يتسنى لنا استكمال إجراءات قيد القائمة الرئيسية للنادي الأهلي وبالتالي قيدها في القائمة الأساسية في الاتحاد الأفريقي وفقًا للوائح المنظمة للمشاركة في بطولة أفريقيا للأندية الأبطال 2019/2020.

2. موافاتنا بخطاب تسجيل اسم النادي الأهلي ضمن الأندية المصرية المؤهلة للمشاركة في البطولة الأفريقية المذكورة.

3. اعتبار الأمر هام وعاجل للغاية حيث أن آخر موعد لتسجيل القائمة الأساسية ينتهي بنهاية اليوم 10/7/2019".

يذكر أن اتحاد الكرة برئاسة أبو ريدة أعلن بالكامل تقديم استقالته عقب إخفاق المنتخب المصري في كأس أمم أفريقيا 2019، والخروج من دور الـ16.

وفي انتظار إعلان وزارة الشباب والرياضة تشكيل لجنة مؤقتة، لإدارة اتحاد الكرة، لحين إجراء انتخابات جديدة خلال الفترة المقبلة.