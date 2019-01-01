مران الأهلي - إصابة عاشور وموقف أيمن وسعد ووليد سليمان من القمة

الشياطين الحمر يستعدون لمواجهة الزمالك

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

واصل الأهلي المصري صباح اليوم الإثنين، استعداداته لخوض لقاء القمة أمام الزمالك، والمقرر إقامتها في 30 من مارس الجاري، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن مؤجلات الجولة الـ17 بالدوري المصري الممتاز.

وتأكد الجهاز الفني بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتي، خلال المران، من جاهزية ثنائي الدفاع سعد سمير وأيمن أشرف، للمشاركة في القمة، بعد تعافيهما تمامًا من الإصابات.

سعد عانى خلال الفترة الماضية من إجهاد في العضلة الخلفية، بينما شكى أشرف من كدمة في الظهر.

وتعرض بالمران حسام عاشور؛ لاعب الوسط، للإصابة بكدمة في القدم، إلا أنه استكمل المران بشكل طبيعي بعد تلقيه العلاج في أرض الملعب من قبل الجهاز الطبي.

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على جانب آخر، حدد الجهاز الطبي بقيادة خالد محمود، موعد عودة حارس المرمى شريف إكرامي للمران، حيث يعاني من تمزق في عضلة السمانة.

وأوضح الطبيب أن إكرامي سيشارك في التدريبات الجماعية بشكل نهائي عقب العودة من جنوب أفريقيا في الأيام العشر الأوائل من إبريل المقبل.

الحارس يسير بخطى ثابتة في برنامجه التأهيلي ويخضع لجلسات تأهيل في الجيم، حيث يتم تجهيزه للدخول في حسابات الجهاز الفني بلقاء الإياب أمام جن داونز الجنوب أفريقي بربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

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في الإطار نفسه، يقترب وليد سليمان من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية، حيث ينفذ الجزء الأخير من برنامجه التأهيلي، للتعافي من الإصابة في الركبة.

وسيتم حسم موقفه من التواجد في معسكر القمة خلال الساعات القليلة المقبلة، بينما يتم تجهيزه بشكل جيد، لمرافقة الفريق في رحلة جنوب أفريقيا.

يذكر أن الأهلي يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 53 نقطة بفارق نقطتين فقط عن الزمالك صاحب الصدارة.