ما هو موقف محمد هاني كذلك؟

أعلن سيد عبد الحفيظ؛ مدير الكرة بالنادي الأهلي المصري، تفاصيل الإصابات التي تعرض لها الثنائي محمد مجدي "أفشة" ومحمد هاني، خلال مواجهة نهضة بركان المغربي.

الثنائي أصيب في الدقائق الأخيرة من مواجهة الفريق المغربي، بكأس السوبر الإفريقي، الذي أقيمت بالعاصمة القطرية "الدوحة".

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وأوضح مدير الكرة أن الأشعة أثبتت معاناة أفشة من جزع في الرباط الداخلي للكاحل، ليغيب عن الملاعب لمدة أسبوعين، يخضع خلالها لبرنامج علاجي وتأهيلي.

وبذلك يغيب اللاعب عن مواجهة إنبي في دور الـ16 من كأس مصر، المقرر إقامتها في الرابع من يونيو المقبل، فيما قد يلحق بذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي في 18 من يونيو.

أما هاني فأثبتت الأشعة معاناته من شد في العضلة الأمامية، يغيب على إثرها لمدة ثلاثة أسابيع، ليتأكد رسميًا غيابه عن الذهاب أمام الترجي.

يذكر أن الأهلي توج مؤخرًا بطلًا للسوبر الإفريقي، بالفوز أمام نهضة بركان بثنائية نظيفة، سجلها محمد شريف وصلاح محسن.