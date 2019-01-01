طارق سليمان: نتعامل مع مواجهة أطلع بره بمنظور مختلف

مشوار جديد يخوضه المارد الأحمر في دوري الأبطال بحثًا عن لقبه الغائب منذ أعوام

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

أكد طارق سليمان؛ مدرب حراس مرمى الأهلي المصري، أن الفريق يستهل مشواره الأفريقي بثقة كبيرة اكتسبها من تتويجه بطلًا للدوري المصري، موضحًا استعداد الشياطين الحمر بقوة لمواجهة أطلع بره بطل جنوب السودان.

الشياطين الحمر يلاقوا الفريق الجنوب سوداني في 11 من الشهر الجاري على ملعب برج العرب بالإسكندرية، ضمن ذهاب دور الـ64 من دوري أبطال أفريقيا.

وقال سليمان، خلال تصريحاته للموقع الرسمي للقلعة الحمراء: "نستعد بقوة لتحديات المرحلة المقبلة والبداية من أطلع بره، الأهلي كعادته يحترم كافة منافسيه، والجهاز الفني يتعامل مع المباراة بشكل جاد".

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وأضاف: "نحن نتعامل مع مواجهة أطلع بره بمنظور مختلف عن بعض الآراء التي ترى أن الخصم ليس من الأسماء المعروفة على الساحة الأفريقية، لكن هدفنا واضح ومحدد ألا وهو المنافسة على اللقب".

مدرب حراس المارد الأحمر تابع: "هناك إصرار ورغبة كبيرة للبناء على النجاح الذي حققناه بعد الفوز بالدوري المصري، اكتسبنا الثقة المطلوبة ويجب استغلال ذلك من خلال الفوز وتجاوز جميع التحديات المحلية والأفريقية".

واختتم: "إقامة لقاء الإياب كذلك بمصر نقطة إيجابية لصالحنا، ستوفر علينا مشقة السفر وإرهاق اللاعبين".

يذكر أن لقاء العودة من المقرر أن يقام ببرج العرب كذلك أحد أيام 23 أو 24 أو 25 من الشهر الجاري.