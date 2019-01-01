الأهلي: أخطاء حكم لقاء الهلال كارثية ولا يرتقي لكأس زايد

المتحدث الإعلامي باسم الأهلي يتحدث عن حكم لقاء الهلال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد سالم الأحمدي، المتحدث الإعلامي باسم الأهلي السعودي، على أن حكم مباراة الفريق أمام الهلال، ببطولة كأس زايد للأندية، حدثت منه أخطاء كارثية خلال تلك المباراة.

سالم الأحمدي قال خلال تصريحات لقناة "السعودية الرياضية": "طاقم التحكيم للمباراة، لا يرتقي لبطولة كأس زايد للأندية العربية".

المتحدث الإعلامي للأهلي تابع: "الأهلي اليوم يخرج على أقل تقدير متعادلًا، وليس متأخرًا بهدف قبل مباراة الإياب".

🗨️فوساتي: المساواة والعدل غابا اليوم في مباراة #الهلال، أمل أن نحقق نتيجة إيجابية في مباراة العودة. pic.twitter.com/0wyQPdgn8C — موقع قول السعودي (@GoalSA) March 17, 2019

الأحمدي واصل: "مباراة اليوم شهدت أخطاء كارثية، وحديث المدرب فوساتي صحيح، والأهلي سلبت منه اليوم".

واختتم الأحمدي تصريحاته قائلًا: "نعتذر لجمهور الأهلي، ولكن هذه النتيجة قضاء".

الهلال حقق الفوز على الأهلي بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي كأس زايد، التي أقيمت اليوم في الرياض.