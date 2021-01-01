أخبار الأهلي اليوم | الإفراج عن ميتريتسا ومدافع ضمك تحت أنظار الراقي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 3 فبراير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 3 فبراير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

السومة جاهز للوحدة

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية أن السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي، أصبح جاهزًا لمواجهة فريقه المقبلة أمام الوحدة، المقرر إقامتها بعد غدٍ الجمعة، ضمن الجولة الـ17 من الدوري المحلي.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب أنهى برنامجه العلاجي والتأهيلي، بعدما كان قد أصيب بتمزق في العضلة الضامة، غاب على إثره عن المباراتين الأخيرتين.

الإفراج عن ميتريتسا

يُنتظر أن ينهي الروماني ألكسندرو ميتريتسا؛ لاعب الأهلي، اليوم الأربعاء، فترة العزل الصحي الذي دخل به خلال اليومين الماضيين، بعدما عاد من بلاده في إجازة قصيرة، للاطمئنان على زوجته ومولوده الجديد.

مدافع ضمك تحت أنظار الأهلي

أشارت صحيفة "الرياض" إلى أن الأهلي وضع عينيه على الأرجنتيني كريستيان ليما؛ مدافع ضمك، لضمه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة الناديين تواصلا، إذ استفسر مسؤولو الراقي عن إمكانية ضم اللاعب، لكن دون تقديم عرض رسمي، مشيرة إلى أن الأرجنتيني لديه عرض من دوري بلاده وآخر برتغالي، في الوقت الذي لا يمانع ضمك رحيله، لكن بشرط تلقي العرض المناسب.

الهلال يرفع عرضه لضم دجانيني وطرابزون التركي يشترط للموافقة

قدم نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، عرضًا جديدًا للكاب فيردي دجانيني تافاريس؛ لاعب أهلي جدة السابق وطرابزون التركي الحالي، للظفر بخدماته خلال الميركاتو الشتوي الجاري. ( طالع التفاصيل )