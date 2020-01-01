أخبار الأهلي اليوم | حاجة ماسة لهذا المركز ومهمة مستعجلة مع السومة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 20 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 20 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

يوسف عنبر: الأهلي في حاجة ماسة لهذا المركز

ير يوسف عنبر؛ المدير الفني الأسبق للأهلي، أن الراقي في حاجة لتدعيم صفوفه خلال الميركاتو الشتوي المقبل.

وقال عنبر، خلال تصريحاته لصحيفة "الرياضية": "أتمنى أن يكون يناير بداية التصحيح في الراقي، الأهلي في حاجة لاستقرار سامل، خاصةً من الناحية الفنية، والتوقف عن سياسة التدوير، حتى تزرع الثقة في نفوس اللاعبين".

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وأضاف: "الأهلي في أشد الحاجة إلى التعاقد مع قلب دفاع قوي وصاحب خبرة، بجانب أهمية توظيف اللاعبين بشكل أفضل على غرار سلمان المؤشر وعبد الرحمن غريب".

مهمة مستعجلة للأهلي مع السومة

أوضحت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إدارة الأهلي تعمل خلال الفترة الحالية على سرعة تجديد عقد المهاجم السوري عمر السومة، قبل دخوله الفترة الحرة بيناير المقبل.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب يريد استكمال عقده الحالي ثم النظر بعد ذلك في العقد الجديد، موضحة أن العقد المقبل للسومة سيكون الأخير قبل اعتزاله.

المنتشري: مشكلة الأهلي في دفاعه

أوضح حمد المنتشري؛ نجم الاتحاد السعودي السابق، أن مشكلة الأهلي تكمن في خط الدفاع، وهو ما أطاح به من كأس الملك.

وقال المنتشري خلال تصريحاته ببرنامج "الدوري مع وليد": "المشكلة الرئيسة في الراقي هي الدفاع، حتى الآن لم يصل المدرب إلى التشكيل المناسب، والدفاع لم يقدم المطلوب منه".