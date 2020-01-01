أخبار الأهلي اليوم | إلغاء المباريات التجريبية .. وآخر تطورات إصابة السومة

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 13 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم الجمعة 13 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فلادان يلغي فكرة لعب مباريات تجريبية

قرر الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، إلغاء فكرة لعب مباريات تجريبية، خلال فترة التوقف الدولية الحالية، بسبب غياب عدد كبير من لاعبي الفريق.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن المدرب الصربي فضّل الاستعداد لمواجهة الشباب المرتقبة بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، عن طريق إجراء التدريبات اليومية الاعتيادية، دون فرض معسكر داخلي على اللاعبين.

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فلادان يركز على تحسين التمرير والتسديد

يستغل الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق الأهلي، فترة التوقف الدولية الحالية، من أجل تحسين مهارات التمرير السريع والتسديد البعيد لدى اللاعبين، وهو ما ظهر خلال تدريبات الفريق.

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وبعد خوض لاعبي الأهلي تمارين متنوعة، ألزم ميلويفيتش لاعبيه بلعب الكرة من لمسة واحدة، والتسديد على المرمى من مسافات بعيدة.

آخر تطورات إصابة عمر السومة

أكدت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن عمر السومة مهاجم الأهلي، سيخضع لاختبار طبي قبل 72 ساعة من مواجهة الفريق أمام الشباب، بعدما تعرض لإصابة في الركبة، وهو ما سيحدد مشاركته في المباراة من عدمها.

السومة كان قد أجرى فحص أشعة الرنين المغناطيسي في المستشفى السعودي الألماني، الراعي الطبي للنادي، حيث أظهرت وجود تمزق في الركبة، ولكنه أكد على أنه لا يحتاج إلى تدخل جراحي، بل سيكتفي بالجلسات العلاجية فقط.

العويس يشارك في تدريبات الأهلي

شهدت تدريبات النادي الأهلي مساء الخميس، مشاركة حارس المرمى الأساسي محمد العويس، بعد غياب بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وأشارت صحيفة "الرياضية" إلى أن العويس اجتاز جلسات العلاج والتأهيلي، وهو ما جعله يعود تدريجيًا إلى التدريبات خلال فترة توقف الدوري، بتنسيق بين الجهازين الطبي واللياقي في النادي، تحت متابعة من المدير الفني الصربي فلادان ميلويفيتش.