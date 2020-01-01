أخبار الأهلي اليوم | إنفانتينو يعزي دابو .. ومواجهة النصر بتشكيل ضمك

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 11 ديسمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 11 ديسمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

فيفا يقدم تعازيه في وفاة أمين دابو

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، عن تلقيه خطاب عزاء من جانب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "جياني إنفانتينو"، في وفاة أمين دابو لاعب الأهلي والمنتخب السعودي السابق.

فلادان يواجه النصر بنفس تشكيل لقاء ضمك

قرر الصربي فلادان ميلويفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، خوض مباراة الفريق القادمة أمام النصر، بنفس العناصر التي اعتمد عليها في مباراة ضمك الماضية.

وأشارت صحيفة "الرياضية" السعودية، إلى أن فلادان قام بإجراءت تغييرات هدة على التشكيلة، خلال المناورة التي فرضها خلال تدريبات الفريق.

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النصر يستعيد مصابيه قبل كلاسيكو الأهلي

استعاد فريق نادي النصر لاعبيه المصابين، قبل مواجهة الأهلي في الجولة الثامنة، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الثلاثي عبد الفتاح عسيري وخالد الغنام والأرجنتيني بيتي مارتينيز، أصبحوا جاهزين للمشاركة مع الفريق، بالإضافة إلى عودة يحيى الشهري الذي أصبح جاهزًا من الناحيتين اللياقية والفنية.

الأهلي يختتم استعداداته للنصر بتدريب خفيف

قرر الجهاز الفني لفريق النادي الأهلي، بقيادة الصربي فلادان ميلويفيتش، اختتام استعدادات فريقه لمواجهة النصر، بتدريبات خفيفة اليوم الجمعة.

وتغادر بعثة الأهلي إلى الرياض، استعدادًا لمواجهة النصر غدًا السبت، بالجولة الثامنة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين.