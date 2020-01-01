أخبار الأهلي اليوم | طبيب الراقي يسابق الزمن وفلادان يوافق على طلب اللاعبين

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 15 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 15 نوفمبر الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

طبيب الأهلي يسابق الزمن

أوضحت صحيفة "الرياضية" أن الجهاز الطبي للأهلي يسابق الزمن كي يجهز السوري عمر السومة؛ مهاجم الفريق، لمواجهة الشباب، المقرر إقامتها في 23 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الخامسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

السوري تعرض مؤخرًا لإصابة بغضروف الركبة، وبدأ بالأمس في عيادة النادي ليبدأ برنامجه العلاجي والتأهيلي.

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فلادان يوافق على طلب اللاعبين

وافق الصربي فلادان ميلويفيتش؛ المدير الفني للأهلي، على تقديم موعد مران فريقه بالأمس ساعتين، كي يتاح للاعبين متابعة مواجهة السعودية الودية أمام جامايكا.

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وأقيم المران في الخامسة مساءً بدلًا من السابعة، إذ أقيمت المباراة في تمام الساعة السابعة والنصف، وفاز بها الأخضر بثلاثية نظيفة.

فييتو ورومارينيو .. أجانب من الممكن تجنيسهم لضمهم إلى المنتخب السعودي

يسعى المنتخب السعودي للتأهل إلى كأس العالم 2022 للمرة الثانية على التوالي، وذلك بهدف تعويض النتائج المخيبة التي حققها خلال نسخة 2018، حيث يسير بشكل جيد في التصفيات المؤهلة إلى المونديال، فهل من الممكن أن يقوم الاتحاد السعودي بتجنيس عدد من اللاعبين الأجانب الذين يلعبون بالدوري السعودي، من أجل الاستفادة منهم مع الأخضر؟

وتمتلك الأندية ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين، عددًا من اللاعبين المحترفين المميزين، وهناك عددًا منهم من الممكن أن يتم الاستفادة منهم عن طريق تجنيسهم وضمهم لصفوف المنتخب السعودي.

ونستعرض خلال السطور التالية، أبرز اللاعبين بالدوري السعودي، من الممكن أن يستفيد بهم المنتخب السعودي عن طريق تجنيسهم. ( طالع التفاصيل )

موعد مباراة المنتخب السعودي ضد جامايكا والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة السعودية ضد جامايكا الودية، في إطار استعدادات الأخضر لتصيفات كأس آسيا وكأس العالم 2022، وما هي القنوات الناقلة للمباراة؟ ( طالع التفاصيل )

تكليف طاقم تحكيم سعودي لإدارة مباريات دوري أبطال آسيا

قرر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، تكليف طاقم تحكيم سعودي، لإدارة مباريات "منطقة الشرق"، ببطولة دوري أبطال آسيا 2020، والتي ستنطلق الأسبوع المقبل. ( طالع التفاصيل )