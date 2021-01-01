أخبار الأهلي اليوم | موقف السومة .. وقرار تاريخي

أبرز أخبار الأهلي السعودي ليوم 22 يناير

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 22 يناير الخاصة بنادي الأهلي السعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري الأمير كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

الاتحاد الآسيوي يعلن تفاصيل قرعتي كأس الاتحاد ودوري الأبطال 2021

أعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، عن موعد إجراء قرعتي بطولتي دوري أبطال آسيا، وأيضًا كأس الاتحاد الآسيوي، وذلك لنسختي عام 2021، حيث ستقام في العاصمة الماليزية كوالالمبور.

ونشر الاتحاد الآسيوي عبر موقعه الرسمي، موعد إجراء القرعتين، حيث سيتم إقامتهما يوم 27 يناير الجاري، في كوالالمبور، عن طريق تقنية فيديو الاتصال. " اقرأ التفاصيل "

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تقارير .. الأهلي يغري بلعمري من أجل ضمه

أكدت تقارير صحفية، على أن إدارة النادي الأهلي، برئاسة عبد الإله مؤمنة، تحاول إغراء الجزائري جمال بلعمري، مدافع نادي ليون الفرنسي، من أجل إقناعه بالانضمام لصفوف الراقي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

الأهلي يحاول خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، ضم مدافع مميز، من أجل تدعيم صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، خاصة في ظل معاناة الفريق على المستوى الدفاعي. " اقرأ التفاصيل "

قرار تاريخي .. المسابقات تحدد ملعب ديربي جدة بين الأهلي والاتحاد

أعلنت لجنة المسابقات للدوري السعودي للمحترفين، عن ملعب مواجهة الأهلي أمام الاتحاد ضمن الجولة الـ18 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكانت الإدارة العامة لتشغيل المنشآت الرياضية في وزارة الرياض السعودية، قررت في خطاب رسمي إغلاق ملعب "الجوهرة المشعة" في جدة لتطوير أرضيته. " اقرأ التفاصيل "

تأكد غياب السومة عن مواجهة الاتفاق وشكوك حول لحاقه بالباطن

أجرى السوري عمر السومة؛ مهاجم الأهلي السعودي، أمس الخميس، فحوصات طبية للاطمئنان على حالته، بعد تعرضه للإصابة خلال المباراة الأخيرة لفريقه أمام أبها.

العقيد السوري أصيب في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت في 19 من الشهر الجاري، ضمن الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. " اقرأ التفاصيل "